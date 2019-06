Importăm zeci de mii de tone de pește, de 210 milioane €. Felurile preferate ale românilor

Deşi este mărginită de Dunăre pe o porțiune însemnată, țara noastră importă anual zeci de mii de tone de pește.

Anul trecut, am cumpărat pește și fructe de mare de peste 210 milioane de euro, cu aproape 60 milioane de euro mai mult față de 2017, potrivit Institutului Național de Statistică. Iar cererea mare se observă și în restaurante, unde clienții îl preferă gătit tradițional, dar și în rețete sofisticate.

Cererea de peşte este în creştere şi la restaurante, dar şi în magazine şi pieţe.

Andreea Constantin, manager restaurant: "De la an la an creşte cerinţa preparatelor din pește. În ultimul an se simte considerabil creşterea. Cele mai comandate preparate sunt somonul, păstrăvul, crapul."

Cel mai mult importăm peşte congelat.

Peste 70 de milioane de euro am dat numai anul trecut, potrivit Institului Naţional de Statistică. Românii preferă şi peştele proaspăt, dar şi fructele de mare, iar diferenţa de import faţă de acum trei ani este aproape dublă.

Elena Pădurariu, manager restaurant: "Au început să evolueze, să vadă şi alte preparate în afară de clasicul ceafă cu cartofi."

Adina Rusu, nutriționist: "Peştele, comparativ cu carnea, e mai benefic pentru sănătate. Conţine grăsimi nesaturate care sunt cunoscute ca fiind benefice organismului uman, cum ar fi Omega 3."

Mariana Munteanu, preşedinte Asociaţia Pescarilor din România: "Dacă în 2017 consumul a fost de 6,3 kilograme pe cap de locuitor, în 2018 estimăm o creştere la 7 kilograme pe cap de locuitor."

Şi afacerile cu pește cresc. În Bucovina, de exemplu, păstrăvăriile în care, mai nou, se cresc şi puieţi de crap, abia fac faţă cererilor.

Elena Ott, proprietara unei agropensiuni: "Cererea a crescut cu 50%. Cerinţa de peşte este din ce în ce mai mare. În special de păstrăv, păstrăv afumat, păstrăv prăjit cu mămăliguţa şi mujdei. 90 la sută din clienţii care au făcut comandă au dorit să mănânce pește."

Tânără: "Este o carne uşoară, sănătoasă, bogată în fosfor şi Omega 3, fără calorii."

Românii preferă îndeosebi somon, crap şi păstrăv.