Imagini sfâșietoare. Cortegiu funerar al elefanților pentru puiul mort. VIDEO

”Asta te va impresiona! Procesiunea funerară a unor elefanți întristați care duc trupul unui pui de elefant mort. Familia pur și simplu nu vrea să-l abandoneze” a scris Parveen Kaswan, membru în cadrul Serviciului Extern Indian.

Imaginile în care un elefant, cel mai probabil mama, își târăie puiul mort, urmat de întreaga turmă (alte 8 animale), au emoționat mii de oameni. Înregistrarea tristă confirmă practica ”doliului” printre elefanți, relatează Corriere.it.

Elefanții sunt filmați în timp ce traversează strada ce străbate o pădure. Pe Twitter scenele au strâns 14.000 de aprecieri și peste 6000 de distribuiri.

”Sunt teorii care vorbesc despre vechi cimitire de elefanți în pădure. Nu am găsit nicio dovadă concludentă în acest sens. În cele mai multe cazuri, elefanții preferă să moară lângă o apă” a explicat Parveen Kaswan.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0