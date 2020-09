Imagini filmate cu drona cu viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Proiectarea și execuția lotului 4 nu a fost încă atribuită

O porțiune din viitoarea autostradă Sibiu Pitești a fost filmată cu drona, iar imaginile au fost publicate de Asociația Pro Infrastructura.

Filmarea aeriană a fost realizată pe tronsonul 4, Curtea de Argeș-Tigveni. Sunt locuri de o frumusețe uimitoare, inclusiv un deal prin care, conform proiectului urmează să se realizeze un tunel.

Asociația Pro Infrastructura a prezentat stadiul proiectului printr-o postare pe contul oficial de Facebook.

„Vă prezentăm în premieră o filmare aeriană de pe viitorul traseu al Autostrăzii Sibiu-Pitești, tronsonul 4 Curtea de Argeș-Tigveni.



CNAIR a licitat în martie 2019 acest sector de aproape 10 km, evaluat la 2 miliarde de lei și care va fi proiectat în 16 luni și construit în 44 de luni. Pe traseu va fi construit un tunel de 1,35 km sub dealul Momaia.

Până în acest moment CNAIR nu a anunțat câștigătorul. Se pare că cea mai bună ofertă este cea a chinezilor de la China Railway. Compania de drumuri le-a cerut o serie de clarificări suplimentare în ultimele luni, solicitări respinse de CNSC.

Prin urmare, CNAIR trebuie să anunțe câștigătorul acestei licitații în vederea consumării potențialelor contestații și demarării acestui lot deosebit de important de autostradă” a transmis Pro Infrastructura.

Proiectarea și execuția lotului 4 costă 2 miliarde de lei

Companiile care au depus oferte pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare şi execuţie Autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeş au fost anunțate, la finele lui august, de CNAIR.

Este un proiect de 2 miliarde lei fără TVA de care sunt interesate zece societăți.

„Astfel, la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanţi: Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, China Railway 14th Bureau Group CO, LTD, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii, Impresa Pizzarotti & C SpA, Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS, Mapa Insaat Ve Ticaret AS, Porr Construct, Strabag, Asocierea Rizzani de Eccher SpA - Tirrena Scavi SpA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”, a transmis CNAIR.