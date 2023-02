Ilknur Pintilie, în mijlocul unei tabere de sinistrați, în Turcia: Oamenii „așteaptă să își înmormânteze morții”

Foarte mulți sinistrați stau în tabere în care au fost montate corturi. Ilknur Pintilie a vorbit cu unii dintre acești oameni și are amănunte.

Ilknur Pintilie, corespondent PROTV: „Astăzi (vineri, n.r.), am ajuns în Islahyie, un orășel mic din sud-estul Turciei, foarte aproape de granița cu Siria. Aici locuiau, până în ziua în care s-a petrecut acest cutremur aproape 60.000 de oameni, 20.000 dintre aceștia erau sirieni. Noi suntem acum în mijlocul unei tabere pentru sinistrați, astfel de locații au fost făcute astăzi în Islahyie, sunt cinci locuri, aici au ajuns oamenii care nu au unde să se adăpostească, ce-i drept, sunt și oameni care au plecat undeva în mediul rural, spun că acolo este mult mai sigur decât la oraș, dar acești oameni sunt cei care așteaptă ca salvatorii să scoată de sub dărâmături trupurile, cel mai degrabă, neînsuflețite, ale rudelor sau prietenilor. M-am plimbat astăzi puțin pe aici și am observat că sunt neputincioși, că își strigă durerea, că nu mai fac față acestor zile, pe care Dumnezeu le-a dat aici, și cer autorităților să se grăbească un pic, așteaptă să își înmormânteze morții așa cum se face. Au primit hrană, au primit medicamente, au primit, așa cum vedeți, și lemne, noaptea este destul de frig, temperaturile coboară la -2, -3 grade Celsius, așa că este frig, cel mai mulți dintre ei stau așa până dimineață, merg pe rând în corturi ca să tragă un pui de somn. Cele mai multe dintre mesajele care vin din lume în Turcia sunt de condoleanțe, așa că le spunem și noi, Dumnezeu să-i ierte pe cei care au plecat dintre noi, și să le dea putere celor care au rămas în viață ”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-02-2023 20:07