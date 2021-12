iLikeIT. Cum să te păzești de hackeri în perioada Sărbătorilor. De ce pericolul este mai mare acum

Se înmulțesc atacurile cibernetice în perioada Sărbătorilor. Hackerii trimit mesaje care par să vină de la bănci, autorități sau instituții. Cum recunoaștem mesajele false, aflăm de la Marian Andrei și invitatul său, Ia iLike IT.

Marian Andrei: Cum recunoaștem mesajele false?

Dan Demeter - specialist securitate: „De cele mai multe ori, aceste mesaje țintite să păcălească utilizatorul să acceseze siturile atacatorilor, siturile de phishing, spunem noi, atacatorii încearcă să fure sume de bani sau să fure informații personale, identitate, nume, etc...”

Marian Andrei: Ei trimit foarte multe mailuri pe adresele noastre personale, în speranța că cineva ar putea să cadă în capcană... Eu, de exemplu, era să cad în capcană, am primit un mail care pare să vină de la Poșta Română, dar nu este de la Poșta Română, îmi spune „Vești bune, pachetul tău este pe drum, dar trebuie să plătești trei lei”... Coincidență, eu chiar așteptam un colet, chiar prin Poșta Română, dar mi-am dat seama că e ceva ciudat, de unde ar avea Poșta Română adresa mea de mail, că nu am făcut cont pe situl lor, și apoi am dat click pe adresa de la care venea mailul.”

Dan Demeter: „Într-adevăr, aceasta este o metodă foarte bună de identificare a mesajelor de tip spam sau phishing, dar se poate întâmpla ca aceste mesaje să fie și mai bine prelucrate, sau să fim noi într-o perioadă foarte aglomerată și nu mai avem timp să verificăm toate elementele acestui mail. Din păcate, atacatorii cibernetici încep să fie din ce în ce mai buni, iar limba română începe să fie scrisă mult mai corect gramatical, mesajele să fie în limba română.”