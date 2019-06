Femeia cu Amstaff-ul care a sfâșiat un cățel, la fel de agresivă ca patrupedul ei. VIDEO

Proprietarul câinelui Amstaff care a atacat un fox-terrier pe o stradă din Bucureşti a fost amendat doar cu 500 de lei. Iar dacă plăteşte în 15 zile, va achita numai 50 de lei.

Revoltată, stăpâna căţelului rănit, care s-a luptat cu dulăul dezlănţuit, vrea să dea în judecată proprietarul, dar şi secţia 8 de poliţie. Iar organizaţiile pentru protecţia animalelor o susţin şi cer legi mai aspre pentru ca proprietarii să fie conştienţi că aceşti câini, poate blânzi şi ascultători cu ei, pot deveni un pericol uriaş în spaţiul public.

După două zile de cercetări, în care au audiat-o atât pe stăpâna căţelului atacat, cât şi pe proprietarul amstaff-ului, poliţiştii Secţiei 8 din Capitala l-au amendat pe cel din urmă cu 500 de lei. A fost acuzat că nu a luat toate măsurile de precauţie pentru ca Max, câinele său de luptă, să nu atace un alt animal. Contravenţia este prevăzută de Ordonanţă de Urgenţă 55, veche din 2002.

Veronica Turcu, proprietara fox-terrierului: "Nu vreau să accept aşa ceva. Voi merge mai departe. Am mers la IML, voi da în judecată proprietarul şi secţia 8 de poliţie."

O prietenă a depus în numele ei o plângere şi la Poliţia Capitalei.

Elisabeta Badea, vecină: "Nu suntem mulţumiţi de ce au decis poliţiştii. Acest câine nu era plimbat cu lesă, cu botniţă."

Amstaff-ul a mai atacat un câine în martie 2018

Informaţiile sunt susţinute şi de oamenii care locuiesc în zona în care este crescut câinele de luptă.

Vecină: "Anul trecut în martie, amstaff-ul, tot fără botniţa sau lesă, a atacat căţelul unei vecine, am încercat eu să o ajut şi am băgat-o în curte. Am făcut atunci plângere la poliţia locală sector 2, au venit acolo la adresa dar altceva nu s-a întâmplat."

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 2 ne-au transmis că atunci nu au ştiut că acel animal a atacat un alt câine, ci doar că a fugit din curte. L-au iertat pe proprietar, care le-a spus că a uitat poarta deschisă.

Proprietarul câinelui le-a spus acum reprezentantiilor Poliţiei Locale că animalul nu mai este în această curte, unde era ţinut până acum, ci a fost dus la Călăraşi. Cert este că până acum nicio instituţie a statului nu a verificat în concret condiţiile în care este crescut acest animal.

Reacție virulentă a femeii care plimba Amstaff-ul

Cea care îl însoţea pe Amstaff în ziua incidentului nu a vrut să spună ce s-a întâmplat atunci.

Femeie: "Te rog, nu mă fă să-ți dau una în meclă. Pleacă de aici!"

Reporter: "Unde e câinele?"

Femeie: "Pleacă de aici, să nu-ți dau una"

Reprezentanţii asociaţiilor care militează pentru protecţia animalelor, spun că legea ar trebuie înăsprită şi pentru o astfel de faptă, proprietarul să răspundă penal. Cei care deţin câini de luptă trebuie îşi dea seama cât de periculoşi pot fi în anumite condiţii.

Cosmin Cerva, Mişcarea Dreptate pentru animale: "Ar trebui ca autorităţile competente să poată să ia de la stăpân animalul, acum nu se poate. Să răspundă penal."

Dacă proprietarul amstaff-ului se va grăbi să achite amenda în 15 zile, va plăti doar jumătate din pragul minim. Adică 50 de lei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!