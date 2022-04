Iași: A început ediția a 6-a a acceleratorului de start-up-uri pentru liceenii din România. Cele mai inovative idei

StirilePROTV

S-a dat startul celei de-a șasea ediții a acceleratorului de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din România.

Adolescenții cu cele mai inovative idei sunt ajutaţi de specialişti şi de antreprenori de succes să îsi pună pe picioare viitoarele afaceri, iar la final cel mai bun proiect este premiat.

Anul acesta, concursul a fost organizat la Iași, iar zeci de liceeni s-au înscris deja în program.

Alexandru are 17 ani şi vrea să lanseze împreună cu echipa lui o aplicaţie care să reducă accidentele rutiere din zonele aglomerate.

Alexandru State, elev: "Este un sistem care se folosește de funcțiile de baza a telefonului pentru a proteja pietonii si pentru a salva vieți. Pietonul va fi notificat că vine o mașină, mașina va fi notificată că vine un pieton".

Maia Rusu, elevă: ”Era tehnologiei evoluează, iar noi, dacă putem să oprim această nenorocire, ar fi fantastic".

O altă echipă lucrează la amplasarea unui spaţiu ultramodern pentru camping.

Denisa Porumb, elevă: "Am realizat o machetă ca să avem o idee general despre cum o să arate viitorul nostru spațiu. Macheta are patru zone. Are zona de autorulote, camping, grătar și picnic".

Horia are 19 ani si a câștigat ediţia trecută a concursului organizat la Cluj. Acum are o afacere online, prin care comercializează puzze-luri tridimensionale din lemn. Este şi mentor pentru elevii înscrişi în proiect, care vor să îi calce pe urme.

Dragoslav Horia Nicolae, student antreprenor: "Filosofia din spate este educația. Noi vrem să le implementăm tuturor elevilor de liceu mentalitate antreprenorială. Să se gândească mereu cum se rezolvă o problemă, când se izbesc de una".

Lect. dr. univ. Patricia Bertea, FEAA: "Practic ceea ce câștigă ei e că de fapt se vor lovi de multe piedici și de feedback care nu este conform cu ceea ce își imaginează ei la început. Provocarea e să creadă suficient de mult în ideea lor de afacere încât să continue și să meargă mai departe".

Cele mai bune idei de afaceri vor fi premiate la final. Câştigătorii vor primi pentru început oferte de internship la cele mai mari companii din România, dar și oferte de finanțare sau burse pentru a realiza proiectele.