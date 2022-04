A început Festival Internațional de Psihanaliză și Film, ediția a III-a, la Iași. Care este tematică din acest an

Pro TV

La Iaşi a început cea de a treia ediţie a Festivalului de Psihanaliză şi Film. Publicul a mers la Ateneul Naţional, pentru a vedea pe filme clasice, dar şi pentru a se întâlni cu faimoşi regizori, actori sau critici de film.

Printre aceştia se află şi Irina Margareta Nistor sau Vlad Ivanov.

Iubitorii de filme şi-au ocupat rapid locurile în sală, nerăbdători să înceapă prima proiecţie din program - nemuritorul "Casablanca".

Cei mai mulţi s-au bucurat de atmosferă, după ce anul trecut au interacţionat de la distanţă din cauza restricţiilor şi i-au ascultat de specialişti doar prin apel video.

Scurtmetrajele, animaţiile, filmele vintage, precum şi spectacolele-lectură au la final programată câte o întâlnire cu specialiştii în psihanaliza de film, care vor avea discuţii cu publicul, legate de film. Tematica din acest an este "O călătorie în viitorul din trecut", iar evenimentul s-a desfășurat cu gândul la regretatul Ion Caramitru.

Irina Margareta Nistor: „Asta a fost ideea, să încercăm să facem și future in the past, adică să ne imaginăm care ar putea să fie viitorul nostru dacă nu ar fi stat timpul în loc pentru doi ani și cum arată el în cele din urmă, cum am putea să le facem mai iubitoare pentru toată lumea”.

Andrei Apreotesei, manager Ateneul Naţional din Iaşi: „Oamenii doresc să vină la un astfel de eveniment, oamenii cer. Și așa cum spunea și Vlad Ivanov, oamenii fug către film. E un mare lucru pentru noi”.

Festivalul se încheie duminică. Preţul unui bilet pentru film este de 15 lei, iar pentru un spectacol-lectură, 20 de lei.