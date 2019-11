Horoscop 8 noiembrie 2019, cu Neti Sandu. Zodiile norocoase care vor primi o sumă de bani

Horoscop 8 noiembrie 2019, cu Neti Sandu. E sărbătoare, cerul e deschis, luăm de-acolo inspiraţie, speranţă şi facem ce-avem nevoie cu ele.

Vibraţia zilei este 8 şi avem o atitudine corectă față de bani.



HOROSCOP 8 NOIEMBRIE SCORPION

E posibil să mai facem rost de nişte bani şi să vă suplimentaţi veniturile să vă puteţi mişca în timpul liber. Vă ocupaţi de casă, de familie, dar şi de voi şi dac-aveti ocazia să plecaţi pe undeva o s-o faceţi c-aveţi nevoie de o ieşire în lume, să vedeţi şi alte locuri.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE SĂGETĂTOR

E o grupare care vrea să vă asimileze ca să faceţi front comun, să obţineţi nişte fonduri, sau să deschideţi nişte uşi. Voi o să va-ngrijiti de sănătate, de înfăţişare, o să investiţi nişte bani ca să vă remontaţi, c-aţi văzut, probabil nişte semne de oboseala pe care vreţi să le ştergeţi.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE CAPRICORN

O să apară cineva în viaţa voastră, poate şi apărut deja, şi o să rescrieţi filă cu filă povestea voastră de cuplu. Poate o să ieşiţi la vedere, să etalaţi ce-aţi lucrat ca să beneficiaţi de câştigul pentru care aţi muncit vreme îndelungată - asta pentru c-aţi stat prea mult în zona de umbră.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE VĂRSĂTOR

O să vă interesaţi de un nou domeniu de studiu, poate faceţi o specializare pentru vă doriţi o anume meserie şi e şi bine plătită. Se-anunţă bani şi poate o porniţi la drum fără nimic aranjat, ca să schimbaţi aerul, peisajul, să cunoaşteţi lume nouă c-aţi vrea să aflaţi lucruri noi, incitante.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE PEŞTI

Se pare c-o să primiţi o invitaţie la un eveniment monden şi o să mai treceţi şi voi în revista manifestările de pe scenă socială. Poate vin şi la voi nişte bani despre care nu ştiaţi nimic şi o să-i folosiţi în week-end, să ieşiţi cu ai voştri la plimbare, să vă duceţi într-o staţiune turistică.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE BERBEC

E posibil să luaţi nişte bani care-or să vă scoată dintr-un impas şi o să ieşiţi cu ai voştri zilele - astea pe unde-o să fiţi invitaţi. Se pare c-aveţi o agendă încărcată şi o să faceţi şi treaba, la serviciu, acasă, o să vă-ntâlniţi şi cu prietenii măcar o oră, doua diseară, dacă mâine nu va mai duceţi la serviciu.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE TAUR

Se poate s-apara o ofertă de lucru pe care s-o luaţi în calcul, s-o analizaţi şi să daţi răspunsul de luni încolo, sau după 20 noiembrie. Or să vă ia prietenii cu ei pe la onomastică, aniversări şi o să vă destindeţi, după o săptămână încordată, o să vă refaceţi starea de spirit.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE GEMENI

O să luptaţi pentru o relaţie care simţiţi că mai are potenţial s-o readuceţi în actualitate pentru că s-au schimbat multe în bine. Se pare c-o să vă puneţi casa la punct să profitaţi de timpul liber din week-end poate-o s-aveţi şi musafiri zilele astea şi cu-atât mai mult vreţi să fie totul aranjat.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE RAC

O să vă implicaţi într-o activitate recreativă în care să-şi găsească locul şi copiii c-aveţi nevoie de un timp de calitate împreună cu ei. Poate-o să investiţi nişte bani ca să vă luaţi haine, să fie o schimbare de look pentru că aveţi nevoie de ceva fresh, care să va-ntinereasca.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE LEU

O nouă dragoste la orizont, poate fi o mare pasiune şi să ajungeţi şi la căsătorie dacă va fi un crescendo vizibil. Se poate să mai cheltuiţi nişte bani cu maşina, şi să o şi porniţi la drum dacă v-aţi pus la adăpost din punctul ăsta de vedere. Verificaţi şi contul - să aibă ceva rezerve.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE FECIOARĂ

Se poate să luaţi lucruri noi pentru casa, c-o fi un prilej anume - poate v-aţi mutat, sau aveţi un mega-eveniment acasă. Intraţi la cheltuiala - şi vă achitaţi de toate obligaţiile față de stat, şi fațăde cunoscuţi, luaţi cadouri, faceţi aprovizionarea şi vedeţi cu ce mai rămâneţi.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE BALANŢĂ

O să plecaţi într-o excursie ca să mai vedeţi şi alte peisaje, să vă luaţi inspiraţia din altă parte, să daţi refresh total. O s-aveţi o întrunire cu grupul şi poate le pregătiţi o surpriză unor prieteni care sărbătoresc ziua de nume, ori altceva, un succes de ultima oră.