Haos la Vama Nădlac. De ce îi trimit vameşii maghiari înapoi pe români

Românii continuă să pună presiune pe granițele din vestul țării. De data aceasta, cozile de mașini s-au întins atât pe sensul de venire în țară, cât și pe cel de plecare.

Semn că sunt mulți conaționali care și-au făcut bagajele și se întorc în vestul Europei, la muncă.

Șoferii care au ajuns la Nădlac 2 - Autostradă și au vrut să iasă din țară au fost redirecționați către un alt punct vamal: Nădlac 1.

Abia în graniță, susțin ei, au aflat că Nădlac 2 este destinat doar TIR-urilor și mașinilor de marfă.

Șofer: ”M-au întors, zice că numai de transport marfă, bine că stăm atâta la coadă de ne vine rău, am fost dincolo și a zis să venim aici, acum ne trimite înapoi”.

”Șofer: Cică pe aici trec numai camioane.

Reporter: Și nu știați?

Șofer: Nu, că nu scrie pe niciunde. De ce nu-i pus indicator? Așa ceva... Acum trebuie să mergem 7 km înapoi...”.

Regula este impusă de autoritățile din Ungaria, care nu permit tranzitul fără un motiv întemeiat.

Șofer: ”Ne-au spus că fără contract de muncă. Aveam un contract de muncă de Franța, trecut pe telefon și a zis că așa nu se uită. Ne-a întors, am mai stat vreo 4 ore la vamă, la un hotel acum dimineață ne-au trimis alt contract și încercăm să trecem iar”.

Șofer: ”Am ajuns, am stat vreo două ore la rând, ne-a întrebat de rezidență sau contract de muncă, am spus că merg la copii în vizită și ne-au întors, acum am și contract de muncă și adeverință medicală și încerc din nou”.

Și la intrarea în România dinspre Ungaria a fost aglomerație. Sunt români care profită de relaxarea restricțiilor și se întorc în țară.

Cine vine din Germania, Elveția sau Austria nu mai trebuie să stea în izolare.

Șofer: ”Din Germania venim, muncim la pădure, venim că suntem în concediu și stăm 3- 4 săptămâni. În concediu o să stăm acasă cu virusul ăsta”.

Șofer: ”Venim din Germania, dacă tot s-au ridicat restricțiile profităm de ocazie. Muncim la o fabrică de chimicale, stăm 2 săptămâni, puțină relaxare, după care înapoi la muncă”.

Peste 15.500 de români au tranzitat Vama Nădlac

Cei care vin din alte state care nu sunt încă în zona verde au obligația să declare acest lucru la intrarea în țară și să stea acasă 14 zile.

Șofer din Londra: ”Am muncit până la 1 mai și acum șomaj. Soția a venit de două luni, eu am rămas blocat acolo, trebuia în aprilie să vin și am decalat”.

”Reporter: De unde veniți?

Șofer: Din Marea Britanie. Am muncit în construcții. Trebuia să venim de luna trecută, dar cu virusul abia acum ajungem. Asta e, suferim!”.

În ultimele 24 de ore, prin Vama Nădlac 1 au intrat peste 5.500 de persoane, iar pe la Nădlac 2 peste 10.000.