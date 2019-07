Haos într-un tren spre Capitală. Oamenii au călătorit în picioare, în căldură insuportabilă

Întoarcerea spre Bucureşti nu a fost deloc comodă în acest final de weekend. Cei care au ales să vină cu trenul duminică seara de la Braşov spre capitală au călătorit în picioare.

Iar pasagerii de pe ruta Galaţi - București au întârziat mai bine de o oră şi jumătate, din cauză că locomotiva s-a defectat la Brăila. Şi pe autostrada A2 a fost aglomeraţie, unde s-au format coloane de maşini.

Sute de călători au fost înghesuiţi în cele două vagoane ale trenului care a ajuns duminică seară în Bucureşti, de la Braşov, puţin după ora 22.

Reporter: Era aglomerat?

Călători: Da, destul. Cam ca la ora opt la metrou. Evident că am avut bilet cu loc, şi am plătit să stau în picioare, dar e ok, e CFR, suntem obişnuiţi.

Călători: Erau două vagoane şi am stat patru ore, a fost groaznic, absolut groaznic. Erau persoane care stăteau pe jos în tren ca să nu stea în picioare.

Cei mai mulţi povestesc că aveau bilete fără locuri şi se plâng că, pe lângă aglomeraţie, şi căldura a fost insuportabilă.

Călători: Am stat ca sardinele în conservă. Nu mai aveau locuri şi trebuia să ajung la Bucureşti.

Călători: Foarte aglomerat, foarte cald în tren. Aerul condiţionat nu face faţă.

Pe de altă parte, trenul care a plecat din Galaţi la ora 17:30 a avut suficiente locuri pentru pasageri, însă a ajuns la Bucureşti după aproape 6 ore, cu o întârziere de 95 de minute.

Călători: "S-a defectat locomotiva fix în Brăila. Acolo am stat o oră şi jumătate, până a venit altă locomotivă.

Călători: Ăştia de la CFR, eu i-aş desfiinţa.



Reporter: N-a recuperat deloc pe drum?



Călători: Nu, nu, nu, deşi linia e nouă până la Ploieşti, a mers ca după mort.

Nici pentru cei care au fost la mare în acest weekend, drumul de întoarcere către Bucureşti nu a fost prea plăcut. Potrivit Infotrafic, porţiunea cea mai aglomerată a fost între Constanţa şi Cernavodă, unde, pe anumite tronsoane, s-a circulat în coloană.

