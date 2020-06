Hai să dăm mână cu mână, cei cu pandemia comună. Hore pe litoral și distanțare 0: ”Am avut corona de trei ori, aiureală”

Zeci de persoane au încins o horă în fața unui restaurant din Mamaia, fără să respecte regulile de distanțare. Iar în celălalt capăt al litoralului, două angajate ale unei terase din Vama Veche au fost confirmate cu Covid 19.

Este a cincea zi în care numărul îmbolnăvirilor depășește 300. În ultimele 24 de ore au fost descoperite 315 noi cazuri de Covid 19. Au fost raportate și 12 decese.

Imaginile au fost filmate sâmbătă seara pe faleza din Mamaia, în fața unui restaurant. Zeci de meseni au încins o horă, in timp ce restul turiștilor abia mai aveau loc să treacă pe lângă ei.

Câțiva petrecăreți s-au filmat și au postat înregistrările pe rețelele de socializare, să le vadă și prietenii.

Dar imaginile au ajuns și la polițiști, care au venit în control, însă nu au mai găsit pe nimeni în horă. Agenții spun că vor înteți controalele în următoarea perioadă.

La Vama Veche, în celălalt capăt al litoralului, a fost confirmat al doilea caz de coronavirus în rândul angajaților unei terase.

Sunt două femei care lucrează în acest local, iar patronii spun că nu au intrat în contact direct cu turiștii.

Ninel Dalina, administrator terasă: ”Domnișoara respectivă are un rol administrative. Azi dimineață am primit confirmarea că și a doua persoană e pozitiv. Am dezinfectat tot locul, adică și toalete și birouri și bar și intrare și mese. Am înlocuit toată tura de barman care trebuia să vină, care au fost în contact cu persoana respectivă. Am adus alți oameni din altă localitate”.

”Am băut până la 3, groaznic”

Cele două femei sunt internate și 13 colegi au fost trimiși în izolare. Între timp, în Vama Veche distracția continuă.

Turist: ”Mmm, obositor, aseară am băut până la 3, groaznic, m-a luat toate transpirațiile”.

Acest domn nu este foarte îngrijorat de virus.

”Reporter: Vorbim de aglomerație aici în Vamă?

Turist: Da, mă uitam la ei că se tot apropiau unii de alții și au încercat câteva persoane să se apropie și de mine. Eu am avut corona de trei ori, aiureală, nu s-a întâmplat nimic cu mine, tușesc în continuare”.

Pe plajă, turiștii încearcă să păstreze distanța, dar tot anumite zone se mai aglomerează.

Acești tineri din București au venit la mare pentru weekend.

”Prea multă lume pentru ce se întâmplă acum”

”Turist: Eu sunt inginer medical, lucrez în spitale, nu e bine să stai chiar așa de aproape.

Reporter: Cum ți se pare, aglomerat, multă lume?

Turist: Da, da, chiar multă lume pentru ce se întâmplă acum.

Reporter: Voi ați luat careva măsuri?

Turist: Noi ne protejăm cum putem, dar trebuie să ne și distrăm, că până la urmă asta e viața”.

”Turist: Neașteptat de aglomerat pentru perioada asta. Îmi pare bine sau rău că oamenii sunt neînfricați de covid și fac treaba asta dar... o să vedem rezultatele în viitorul apropiat.

Reporter: Distanțare socială?

Turist: Să zic că a fost opusul, cred că ne-am apropiat social aseară”.

”Reporter: Lumea ține cont de măsuri de siguranță?

Turist: Da și nu, ăsta ar fi cel mai corect răspuns”.

În acest weekend, pe litoral au fost 25 de grade, iar meteorologii anunță pentru săptămână viitoare zile însorite.