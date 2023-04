Grindeanu, gata de declarații la DNA în dosarul mega-șpăgii de la aeroport: licitația, în 2022, „înainte e gargară”

Ministrul Transporturilor susține că nu cunoaște nicio persoană implicată în dosar, după ce numele lui a fost pomenit în interceptări, învinuiții caracterizându-l drept „ciufut”.

„Faptul că nu cunosc pe nici unul din acele personaje, am văzut că m-au caracterizat. M-au făcut ciufut sau ceva de genul ăsta. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viața mea, nu-i cunosc, nu i-am întâlnit niciodată, e o anchetă, din ce înțeleg, în desfășurare, la minister nu s-au cerut documente, nu știu dacă la aeroport, ultima dată când am întrebat nu se ceruseră nici acolo. Dacă DNA va considera necesar să mă cheme să dau declarații, bineînțeles că voi merge, nu am nici un fel de problemă.” a declarat pentru ȘtirilePROTV Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și infrastructurii.

Un fost director și trei oameni de afaceri au primit măsura arestului la domiciliu în anchetă după ce, potrivit procurorilor DNA, ar fi încercat prelungirea cu până la zece ani a contractelor unor firme duty-free din Aeroportul Henry Coandă. Persoanele puse sub învinuire ar fi încercat să ofere sume uriașe drept mită pentru a câștiga contractele, după o licitație publică fraudată.

-Ați cerut explicații de la managementul, fie administratori, fie executivi, de la compania aeroporturi București, de ce nu au făcut, de ce nu au scos la licitație contactele, de ce tot prelungesc? - a fost întrebat acum de jurnaliști Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: „De unde ai această informație că nu au scos, eu vă rog să verificați, eu am venit în funcție, știu că le place unora să spună că au făcut, când defapt nu au făcut. Am venit în funcție la sfârșitul anului 2021, așa cum bine știți. În ianuarie 2022, deci la câteva zile după ce am venit în funcție, s-a lansat prima licitație. Atunci s-a lansat în ianuarie, nu povești. Exact ce vă spuneam mai devreme, faptul că de vreo trei ori s-au anulat, sau ba chiar au beneficiat și de decizii ale unor instanțe, iar în rest e o șicană, și chiar e o șicană pe care probabil cu foarte mulți avocați în spate au folosit-o, și folosind anumite chichițe legale. Pot să îi rog pe cei de la aeroport să vă pună la dispoziție toată documentația și toată desfășurarea de evenimente.”

Ministrul consideră că s-a intrat în legalitate la Aeroportul Otopeni din 2022, iar înainte a fost „gargară”

„Vă repet, prima lansare în licitație a fost în ianuarie 2022, ce s-a întâmplat înainte e gargară și povești pe care unii le tot învârt, spunând că au făcut ceva pe la minister, nu au făcut, în ianuarie s-a lansat prima. Faptul că s-au folosit tot felul de tertipuri, iată că în acest moment am ajuns în situația pe care o știți, eu sper ca de acum înainte să se desfășoare mult mai rapid aceste lucruri. De ce sper acest lucru? Din două motive principale, pentru ca aeroportul să câștige mai mulți bani, și serviciile către cetățeni, către pasageri să fie mai bune. Astea sunt cele două condiții. Periodic am întâlniri cu manageri, că e vorba de fostul manager, că e vorba de actualul manager de la aeroport. Iar unele din punctele care le-am atins de fiecare dată este cel de a organiza această licitație. Sunt în situația în care cred eu că lucrurile se pot desfășura mult mai repede, și îmi doresc acest lucru, îmi doresc să existe această licitație, într-un final, așa cum mi-am dorit de la începutul mandatului. Dovadă faptul că s-a lansat licitație la câteva săptămâni după ce am preluat funcția, până atunci nu se făcuse” a mai spus ministrul Transporturilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-04-2023 19:21