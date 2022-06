Gest senzațional făcut de trei adolescenți. Au găsit pe stradă un portofel plin cu bani și l-au predat la poliție

Proprietarul a dorit să-i răsplătească pe baieți, însă ei au spus că nu acceptă bani, însă vor să-și caute ceva de lucru în perioada vacanței de vară.

Cei trei trei adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, au găsit întâmplător, pe stradă, portofelul în care se aflau circa 4.000 de lei.

Adolescent: „Ne plimbam pe stradă. Eram doar noi și la un moment dat am văzut portofelul. L-am ridicant, ne-am uitat dacă sunt acte, era plin de bani. Am mers direct la secție, polițiștii ne-au strâns mâna.”

Proprietarul, taximetrist de meserie, este din altă localitate, și în scurt timp a fost anunțat de polițiști. Încântat, le-a spus oamenilor legii că în portofel erau banii cu care voia să-și cumpere niște obiecte de mobilier.

Gheorghe, proprietarul portofelului: „Am ajuns în Odoreu, l-am uitat pe plafonul mașinii, am uitat de el și am ajuns până în Satu Mare. Am fost sunat după aproximativ 20 de minute că mi s-a găsit portofelul.”

Bărbatul ar fi vrut să le ofere o recompensă băieților, dar ei au refuzat categoric. Sunt dornici, în schimb, să-și găsească de lucru pe perioada verii. Unul dintre ei provine dintr-o familie cu 13 copii.

Mama unuia dintre băieți: „Mai am 12 copii, ne este greu, avem nevoi mari. Avem doar o pensie a soțului de 1.000 de lei, dar mi-am educat copiii să facă doar bine.”

Dumitru Pop, primarul localității Odoreu: „Băieții nu au vrut nimic în schimb. Își caută doar un loc de muncă pe vară. Chiar de aceea îi voi ajuta să-și găsească.”

După ce Primăria din Odoreu a făcut publică întâmplarea pe pagina sa de Facebook, sute de oameni i-au felicitat pe copii si unii spun ca vor încerca să le găsească de lucru, ceva potrivit pentru ei.

