Doi copii din Suceava au mers 15 km cu bicicletele pentru a restitui un portofel pierdut. Au cerut în schimb un singur lucru

Monitorul de Suceava

Doi adolescenți din Suceava au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a restitui un portofel proprietarului, iar când au ajuns la destinație au cerut în schimb doar să li se dea voie să-și umfle puțin roțile, pentru a se putea întoarce acasă.

Doi elevi în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” din Marginea, Filip Cioban și Eliazar Juravle, au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a restitui un portofel proprietarului care îl pierduse, scrie Monitorul de Suceava.

Când au ajuns la destinație, nu l-au găsit pe bărbat acasă, așa că i-au lăsat portofelul cu acte și 700 de lei copilului acestuia și au cerut în schimb doar să împrumute puțin o pompă, pentru a-și umfla la loc roțile bicicletelor, să se întoarcă acasă.

”Deja îmi programam să merg după muncă la poliție, să-l declar pierdut și să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt șofer profesionist, atestatul profesional și vreo 700 de lei”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Proprietarul i-a căutat să le mulțumească personal

La un moment dat, l-a sunat mama lui și i-a spus că acasă la el, la Horodnic de Jos, au venit doi copii și au adus portofelul intact.

„Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe”, a spus proprietarul portofelului.

A aflat în cele din urmă cine sunt băieții și joi, 19 mai, s-a dus până la ei acasă, să le mulțumească.

Mama lui Filip a declarat că este normal să restitui un bun găsit și a povestit că el însuși și-a pierdut portofelul acum două săptămâni; nu avea bani, dar ținea acolo cardul, iar cine l-a găsit l-a lăsat la o benzinărie, de unde a fost anunțat să vină să-l ia.

Și mama lui Eliazar a spus că fiul ei a făcut ceva normal și s-a arătat mândră de gestul copilului: ”M-am bucurat că au făcut fapta asta frumoasă”.