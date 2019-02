Gest înjositor al unui bărbat care suferă de nanism. Încerca să ”agațe” minore pe Facebook

Atenţie la conversațiile pe care le pot purta copiii pe reţetele sociale. Un bărbat de 44 de ani este anchetat de poliţiştii din Iaşi pentru acuzaţii oribile.

Ar fi făcut avansuri sexuale unor minore, abordate pe Facebook. Sub o identitate falsă, individul le scria mesaje şi încerca să se întâlnească apoi cu ele. A ajuns pe mâna poliţiei, după ce i s-a înscenat o întâlnire.

Bărbatul de 44 de ani îşi racola victimele pe Facebook. După ce făcea schimb de mesaje pe reţeaua de socializare, individul le câştiga încrederea copilelor, le cerea numărul de telefon şi le asalta cu întrebări.

Individul a fost dat în vileag de o femeie din Ploieşti, care l-a identificat pe un cont unde el pretinde că este femeie şi posta fotografii cu minore.

Femeie: "Am văzut postarea unei mămici pe un grup de mămici cu profilul unei femei care distribuia diferite poze cu diferite fetiţe. Pe acel grup, fiecare mămică îşi pozează copilul.

Am intrat pe profil şi am derulat în jos. Acolo am rămas şocată: erau foarte multe poze cu foarte multe minore în care li se cereau datele, li se cerea să-l sune pe acest individ. Mai jos era o poză cu o fată pozată pe stradă, iar la comentarii cerea detalii despre adresa domnişoarei."

Alertată, femeia a reacţionat tot pe Facebook, unde a postat o înregistrare telefonică din care reieşeau intenţiile individului. Înregistrarea a fost ascultată de un tânăr de 27 de ani, care i-a înscenat suspectului o întâlnire şi l-a dat pe mâna poliţiei.

Tânăr: "În data de 14 februarie, am sesizat pe grupul ”eşti din Iaşi” dacă o înregistrare a unei doamne din Ploieşti în care ne avertiza că pe străzile din Iaşi se plimbă un pedofil.

Sunt şi eu tată de o fetiţă de doi ani şi vreau ca mâine să nu se întâmple să-mi trimit copilul după pâine şi să dea peste un asemenea personaj."

Suspectul, care suferă de nanism, este internat acum la Institutul de Psihiatrie Socola pentru o expertiză, în urma căreia se va stabili dacă are discernământ.

Ioana Buștiuc, purtător de cuvânt IPJ Iași: "Poliţiştii ieşeni fac cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de racolare de minore în scopuri sexuale.”

Poliţiştii nu au primit deocamdată sesizări de la părinţi ai căror copii figurează în baza de date a individului.