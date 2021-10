George Simion: AUR va dialoga cu toate partidele. Vrem să propunem nume de specialişti care pot conduce acest Guvern

Agerpres

Copreşedintele AUR George Simion a anunţat că formaţiunea sa va dialoga cu toate partidele din Parlament şi a precizat că ei sunt cei care au reuşit să dea jos Guvernul Cîţu.

AUR susţine varianta unui guvern de specialişti şi spune că va veni inclusiv cu propuneri în acest sens.

„Noi astăzi am dat jos Guvernul, a fost o lună grea. Din 1 septembrie, de când am început să strângem semnăturile, am tot fost blocaţi de către diferiţi indivizi din sistem, de către coaliţii monstruoase. Mergem până la capăt, urmează un nou nume de premier”, a declarat Simion, după succesul moţiunii de cenzură.

Preşedintele AUR a spus că partidul său va dialoga cu toate partidele şi este pregătit să vină şi cu un nume de premier.

Simion: Înţeleg că şi PSD vrea un guvern de specialişti

„Dacă PNL-ul îl are doar pe Florin Cîţu, dacă PSD-ul nu vine cu niciun nume, o să venim noi cu propuneri, dar momentan vom sta şi vom dialoga cu toate partidele, vedem că şi domnul Orban este dispus să dialogheze, pentru stabilitate, pentru linişte, pentru o reconstrucţie a României”, a adăugat el.

Simion a mai spus că AUR nu susţine un premier din zona ministerelor de forţă, precum Bode şi Ciucă, şi nici pe Vîlceanu.

„Nu e rolul nostru să venim cu propuneri din rândul PNL, vom veni cu propuneri din afara partidelor, cu un guvern de specialişti. Înţeleg că şi PSD vrea un guvern de specialişti”, a mai declarat Simion.

Copreşedintele AUR a arătat că dacă preşedintele Klaus Iohannis va insista cu „marioneta Florin Cîţu”, atunci AUR va declanşa procedura de suspendare a şefului statului.