Dan Barna: Participăm cu responsabilitate la consultări. Avem şi propunere de premier - Dacian Cioloş

Inquam Photos / George Calin

Dan Barna a anunțat că propunerea USR pentru funcția de premier este Dacian Cioloș, după ce, marți, Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură.

Dan Barna a declarat că USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni cu responsabilitate şi are şi o alternativă de premier în persoana lui Dacian Cioloş. El a mai spus că toate alternativele sunt pe masă pentru a rezolva această criză politică mai repede şi a subliniat că nu se pune nicio secundă problema ca USR PLUS să guverneze cu PSD sau AUR, scrie News.ro.

„Participăm cu responsabilitate la consultări. Avem şi propunere de premier validată de Biroul Naţional al partidului care este Dacian Cioloş. Evident opţiunea de premier aparţine PNL. Dacă se vine cu un alt premier, vom discuta de guvernare. Discutăm co domnia sa (Florin Cîţu – n.r.) dacă va fi cazul şi dacă într-adevăr PNL va propune un alt premier. Florin Cîţu s-a confirmat azi că nu are abilitatea şi competenţa de a fi premier. Această moţiune de cenzură, inclusiv cealaltă blocată de coabitarea PNL – PSD, această coaliţie poate continua, dar fără Florin Cîţu premier. În rest nu s-a schimbat nimic. Haideţi să vedem ce se va întâmpla în urma consultărilor. Eu sper să nu se prelungească criza. Am fi putut avea situaţia rezolvată dacă PNL nu l-ar fi susţinut atâta timp. S-ar putea rezolva repede criza, dar ar putea să dureze şi în funcţie de poziţia preşedintelui PNL. Sunt mai multe personalităţi în PNL care ar putea să aibă o prestaţie decentă de premier. Nu fac acum astfel de analize (întrebat dacă Dan Vâlceanu ar putea fi premier – n.r.) pentru că miza ţine de reformele pe care le-am pus în programul de guvernare şi care au fost blocate de Florin Cîţu. Din ce ştiu, deocamdată nu a fost nicio discuţie”, a explicat Dan Barna, marţi, la Parlament, după ce a fost adoptată moţiunea de cenzură a PSD prin care a picat Executivul.

Barna: Suntem deschişi la toate variantele prin care putem ieşi cât mai repede din criză

El a mai precizat că USR PLUS va particpa cu responsabilitate la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.

„Participăm cu responsabilitate, mergem şi cu alternativă de premier la consultări. Mergem cu toată deschidere şi cu toate alternativele pe masă, tocmai pentru a ieşi cât mai repede din această criză. Suntem deschişi la toate variantele prin care putem ieşi cât mai repede din criză. Suntem perfect asumaţi şi responsabili. Răspunsul este că nu se pune problema de a face o guvernare cu PSD sau AUR nicio secundă”, a conchis Barna.

Moţiunea de cenzură a trecut, cu 281 de voturi „pentru”, ceea ce înseamnă că Guvernul Cîţu este demis, conform anunţului oficial făcut în plenul reunit al Camerei şi Senatului. Ludovic Orban a precizat că moţiunea a fost adoptată, iar încrederea acordată Guvernului a fost retrasă. Cabinetul Cîţu va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.