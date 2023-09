Generalul Vlad Gheorghiță: România este pregătită să folosească ”toată puterea militară” dacă va fi necesar

Într-un interviu acordat presei suedeze, el a precizat că forțele armate române au mutat sute de soldați și echipamente suplimentare în partea de nord a Dobrogei, în apropiere de granița cu Ucraina.

De asemenea, generalul român a declarat că partea română s-a consultat în mod constant cu aliații din NATO și "este dispusă să găsească o soluție pentru a rezista în fața agresiunii rusești".

Generalul Vlad Gheorghiță: ”Am decis să desfășurăm aproximativ 600 de soldați pentru a ne întări linia de apărare aici, în partea de nord a Dobrogei. De asemenea, am instalat câteva radare, avem apărarea noastră activată și, de asemenea, am avut multe discuții cu partenerii și aliații noștri. Vom găsi o soluție pentru a rezista în fața agresiunii Rusiei.”

Reporter: Deci veți fi pregătiți să folosiți apărarea aeriană dacă va fi necesar?

Generalul Vlad Gheorghiță: ”În funcție de nivelul de amenințare, suntem pregătiți să folosim toată puterea militară pentru a apăra teritoriul României”.

