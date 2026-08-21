Compania urmează să achiziţioneze un transport de GNL de 1 milion MWh (sau aproximativ 100 de milioane de metri cubi) de gaze naturale pentru următoarea perioada anuală de furnizare, cuprinsă între 1 octombrie 2026 şi 30 septembrie 2027.

”Conducerea Premier Energy PLC informează piaţa cu privire la demararea aprovizionării cu gaze naturale lichefiate (GNL) prin intermediul terminalului GNL din Alexandroupolis, Grecia. Compania s-a angajat să achiziţioneze un transport de GNL de 1 milion MWh (sau aproximativ 100 de milioane de metri cubi) de gaze naturale pentru următoarea perioada anuală de furnizare, cuprinsă între 1 octombrie 2026 şi 30 septembrie 2027, prin capacitatea să rezervată la terminalul GNL din Alexandroupolis, Grecia, care permite companiei să preia zilnic gaze naturale din terminal pe întreaga durată a acestei perioade, sporind astfel flexibilitatea şi diversificarea surselor sale de aprovizionare cu gaze naturale în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est”, se arată într-un comunicat al companiei.

Oficialii Premier Energy PLC precizează, legat de achiziţia de GNL, că a fost încheiat cu Natixis un acord privind o facilitate de finanţare pentru tranzacţii comerciale şi cu mărfuri, care include o scrisoare de garanţie în valoare de până la 53 de milioane de euro, destinată garantării obligaţiilor companiei faţă de terminalul GNL, precum şi o finanţare de până la 45 de milioane de euro pentru achiziţionarea transportului de GNL, a cărui livrare este programată pentru luna aprilie 2027.

Terminalul GNL din Alexandroupolis, situat în nordul Greciei, oferă acces la interconexiuni transfrontaliere, permiţând transportul gazelor naturale către Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ungaria.

Compania a rezervat capacitate în cadrul terminalului în anul 2020, anterior crizei energetice europene, ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaze naturale şi de consolidare a flexibilităţii aprovizionării la nivel regional, susţin reprezentanţii Premier Energy PLC.

”Demararea aprovizionării cu GNL consolidează poziţia companiei de furnizor de încredere de gaze naturale şi sporeşte capacitatea acesteia de a răspunde nevoilor energetice în continuă evoluţie ale clienţilor de pe pieţele în care compania îşi desfăşoară activitatea”, se precizează în comunicat.

Grupul Premier Energy, cu activităţi de furnizare şi distribuţie de energie şi gaze, precum şi producţie şi stocare de electricitate, este controlat indirect de către omul de afaceri ceh Jiri Smejc.

Compania este al treilea jucător ca mărime pe piaţa distribuţiei de gaze naturale şi al patrulea furnizor de energie electrică din România.