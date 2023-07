FSB anunță că a dejucat un complot ucrainean de asasinare a guvernatorului Crimeei. Un cetățean rus a fost arestat | VIDEO

"O tentativă de asasinare a şefului Republicii Crimeea, Serghei Aksionov, organizată de serviciile speciale ale Ucrainei, a fost înăbuşită. Atentatorul nu a avut timp să ducă la bun sfârşit intenţia criminală, deoarece a fost reţinut", se arată într-un comunicat al FSB.

Potrivit rușilor, un agent al unui serviciu de informaţii străin a sosit în Crimeea în luna iunie a acestui an şi a început să se pregătească pentru a comite un act terorist, pe care intenţiona să îl realizeze prin aruncarea în aer a maşinii liderului peninsulei, notează News.ro, care citează TASS.

"Atentatorul nu a avut timp să îşi ducă la bun sfârşit intenţia criminală, deoarece a fost reţinut în timp ce confisca un dispozitiv exploziv într-o ascunzătoare", precizează FSB.

FSB a dat publicităţii şi o înregistrare video ce arată un bărbat aflat în arest, cetăţean rus, care mărturiseşte că a fost recrutat de serviciile speciale ucrainene.

#Putin's propagandists reported the arrest of a #Russian who was preparing an assassination attempt on Gauleiter of #Crimea Sergei #Aksyonov.

The man is detained. The FSB accused the SBU of organizing the assassination attempt. pic.twitter.com/xPU28DWM1E