Un jurnalist de la „The Wall Street Journal” a fost reţinut în Rusia sub acuzaţia de spionaj, anunţă FSB

Serviciul rus de securitate internă FSB a anunţat joi că un reporter al cotidianului american „The Wall Street Journal”, Evan Ghershkovich, a fost reţinut în oraşul Ekaterinburg din Urali, fiind suspectat de spionaj, a anunţat agenţia de presă Interfax, preluată de Reuters, scrie News.ro.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a postat pe contul său oficial de Telegram un comentariu despre reţinerea reporterului de la The Wall Street Journal, Evan Gershkovici, la Ekaterinburg, sub acuzaţia de spionaj, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Publicația americană s-a declarat îngrijorată de siguranța reporterului și cere eliberarea lui imediată

"Ceea ce făcea un angajat al ediţiei americane a Wall Street Journal în Ekaterinburg nu are nimic de-a face cu jurnalismul. Din păcate, nu este prima dată când statutul de corespondent străin, viza jurnalistică şi acreditarea sunt folosite de străini în ţara noastră pentru a acoperi activităţi care nu reprezintă jurnalism", a scris Zaharova, fără să menţioneze vreo dovadă împotriva lui Gershkovich.

"The Wall Street Journal este profund îngrijorat pentru siguranţa domnului Gershkovich", precizează publicaţia financiară americană într-un comunicat.

Ziarul "neagă vehement" acuzaţiile de spionaj la adresa reporterului său, Evan Gershkovici, care a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.

The Wall Street solicită eliberarea imediată a reporterului său "de încredere şi dedicat".

"Suntem solidari cu Evan şi cu familia sa" - transmite The Wall Street Journal.

Jurnalistul acoperă Rusia şi Ucraina fiind corespondent al biroului din Moscova al The Wall Street Journal.

Evan Gershkovich este primul reporter al unei publicaţii americane care este arestat în Rusia sub acuzaţia de spionaj după Războiul Rece. Arestarea sa are loc pe fondul tensiunilor acerbe dintre Moscova şi Washington din cauza luptelor din Ucraina, notează Associated Press.

FSB nu a precizat când a avut loc arestarea.

Gershkovich ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de spionaj.

Suspectat de spionaj în interesul guvernului american

Într-un comunicat citat de Interfax, FSB a precizat că a "oprit activităţile ilegale ale cetăţeanului american Gershkovich Evan, născut în 1991, corespondent al biroului din Moscova al ziarului american The Wall Street Journal, acreditat la Ministerul rus de Externe, care este suspectat de spionaj în interesul guvernului american".

În comunicat se precizează că Gershkovich a fost însărcinat "de partea americană" să adune informaţii despre "activităţile uneia dintre întreprinderile complexului militar-defensiv", dar FSB nu a furnizat nicio dovadă în acest sens.

Ultimul articol publicat de jurnalist în Wall Street Journal datează din 28 martie şi este o analiză semnată alături de colegul său de la Berlin, Georgi Kantchev, intitulată „Economia Rusiei începe să se destrame - Investiţiile sunt în scădere, forţa de muncă este redusă, bugetul este comprimat. Oligarh: 'Nu vor fi bani anul viitor'”.

