Fratele interlopului Emi Pian, dus încătuşat la audieri. Are calitatea de suspect

Fratele interlopului Emi Pian, Ciprian, a fost ridicat, miercuri, de poliţişti având cătuşe la mâini, el fiind dus la sediul Poliţiei Capitalei pentru a fi audiat de procurori criminalişti şi ofiţeri de la Serviciul Omoruri.

Avocata familiei a anunţat că Ciprian are calitatea de suspect.

De asemenea, avocata a spus că Emi Pian nu era o persoană "agresivă" şi nu a deranjat "absolut niciodată pe nimeni", iar familia acestuia nu se va răzbuna.

"Clientul meu a fost dus la Serviciul Omoruri pentru a fi audiat. Este vorba de Ciprian. Are calitatea de suspect. Este puţin inegal tratamentul, având în vedere faptul că Emi a fost omorât. Emi nu era o persoană agresivă, nu era o persoană care să umble cu cuţite după el, nu a deranjat absolut niciodată pe nimeni. Vorbim ca şi comportament în societate (...) Ei au spus clar că nu se vor răzbuna. Cui foloseşte această răzbunare? Emi a murit, este în pământ, nu are cui să-i folosească lucrul ăsta (...) Percheziţia domiciliară a vizat găsirea de către organele de anchetă a anumitor obiecte necesare şi utile anchetei. Au ridicat înscrisuri, documente. Nu au fost găsite haine din seara aceea (ziua crimei - n.r.). A fost găsit doar un cuţit pe care îl are orice om în gospodărie", a explicat avocata.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare la membrii clanului Duduianu în dosarul uciderii interlopului Emi Pian.

"În cauza având ca obiect infracţiunea de omor comisă asupra unui bărbat în vârstă de 39 de ani, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti. După efectuarea percheziţiilor domiciliare menţionate, urmează a fi efectuate audieri la sediul Poliţiei Capitalei de către procurorii criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului Omoruri, cu privire la faptele care fac obiectul cauzei", declară Parchetul Capitalei.

Liderului clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, în vârstă de 39 de ani, a fost înjunghiat într-un conflict între mai multe persoane în timpul unei partide de barbut.

Principalul suspect în acest caz, Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, se află în arest preventiv.