Fostul procuror Mircea Negulescu va fi eliberat din arest

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi ca fostul procuror Mircea Negulescu să fie eliberat din arest preventiv.

Acesta fusese arestat în dosarul în care este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti.

Instanţa i-a admis lui Negulescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, decizia fiind definitivă.

Mircea Negulescu se află în arest preventiv din data de 23 iulie.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Negulescu are mai multe obligaţii: nu are voie să părăsească teritoriul României şi nu are voie să se apropie de inculpaţii Alfred Virgil Savu şi Mihai Iuliano Iordache, de persoanele vătămate Daniel Savu, Victor Viorel Ponta, Sebastian Ghiţă, Sorin Adrian Chirilă, Ionuţ Alexandru Iordăchescu, precum şi de mai mulţi martori, printre care Vlad Cosma, Răzvan Alexe şi Mircea Cosma.

Instanţa a desemnat ca organ de supraveghere a respectării obligaţiilor impuse lui Mircea Negulescu pe durata controlului judiciar Poliţia municipiului Ploieşti.

Mircea Negulescu este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.

În acelaşi dosar, fostul ofiţer de poliţie judiciară Mihai Iuliano Iordache este acuzat de complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina lui Mircea Negulescu.

"În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA - ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de patru persoane, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit", susţine Secţia specială de anchetare a magistraţilor.

Totodată, Mircea Negulescu este acuzat că ar fi determinat patru persoane, "prin corupere, prin constrângere sau prin alte fapte cu efect vădit intimidant", să dea declaraţii mincinoase în cele două dosare instrumentate, ar fi determinat trei persoane să formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunţuri cu privire la existenţa unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea denunţurilor şi a declaraţiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, precum şi la clasificarea denunţurilor ticluite în numele a doi dintre denunţători.