Focar de Covid-19 la un cămin de bătrâni din Cluj. 49 de persoane, testate pozitiv

1.713 cazuri noi de Covid-19 au fost identificate în ultimele 24 de ore, timp în care 49 de oameni au murit din cauza virusului.

Este cel mai mare număr de îmbolnăviri în România, de până acum. Unul dintre focare este la un cămin din Dezmir, judeţul Cluj, destinat persoanelor vârstnice.

42 dintre bătrânii internaţi aici şi șapte angajaţi au fost testaţi pozitiv. Imediat, la poarta azilului s-au încolonat ambulanțele şi oamenii au fost duşi, rând pe rând, la spital. Au fost anunţate apoi familiile lor, iar autorităţile au deschis o anchetă epidemiologică.

Suspiciunea în azilul respectiv îi viza iniţial pe angajaţi. Iar după ce toţi bătrânii au fost testaţi, 42 dintre ei au primit diagnosticul de care se temeau. Îngrijorate, rudele au ajuns în faţa căminului ca să ceară veşti despre părinţii sau bunicii lor.

Bogdan Pop are două bunici internate aici, de 88 şi 95 de ani.

Bogdan Pop: „M-a sunat mama şi am fugit de la muncă să văd exact care e situaţia şi ce se întâmplă şi să aflu informaţii. Nicio idee. Una dintre bunici e deja de șapte ani parcă, are Alzheimer, şi a fost totul în regulă. Chiar niciun fel de probleme. Dar acum, cu situaţia respectivă, cred că a scăpat un pic de sub control”.

Cei bolnavi se află sub supravegherea medicilor, care le acordă o atenţie aparte, ţinând seama de vârsta înaintată şi celelalte boli de care suferă.

Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj: „Activitatea centrului a fost suspendată pentru dezinfecţie, decontaminare, urmând că rezidenţii care sunt stabili din punct de vedere medical să se întoarcă în acest centru, unde vor fi izolaţi şi carantinați, pentru a nu ocupa spaţii în spitale. Iar cei care nu au o stare foarte bună să fie internaţi în spitale”.

Un alt focar de Covid-19 a fost depistat într-o fabrică de mobilă din Gherla, unde 18 angajaţi au fost testaţi pozitiv. Imediat, fabrica a fost închisă.

Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj: „Fabrica din Gherla este închisă, se realizează proceduri de decontaminare. Contacții direcţi sunt carantinați în momentul de faţă”.

Numai în judeţul Cluj au fost raportate 99 de noi cazuri de pacienţi infectaţi cu Covid-19, de două ori mai mulţi decât în ziua precedentă.