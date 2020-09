Focar de coronavirus la loturile naţionale de judo ale României. Zeci de persoane, infectate

Loturile naţionale de judo ale României se confruntă cu un focar de coronavirus, nu mai puţin de 17 sportivi, 16 băieţi şi o fată, fiind depistaţi pozitiv, a declarat directorul departamentului internaţional din cadrul Federaţiei Române de Judo.

„Din loturile masculine care se pregătesc la Poiana Braşov, seniori şi tineret, 16 sportivi au fost depistaţi pozitiv şi 3 membri ai staff-ului tehnic. În plus, la Cluj-Napoca, unde se pregăteşte lotul feminin, a fost depistată o sportivă, Elena Stere, care se află în izolare. Nu ştim de unde a apărut, pentru că şi eu sunt confirmat cu COVID, deşi nu am luat legătura cu ei, am lucrat doar de acasă. În plus, la testele de acum două săptămâni, toţi au ieşit negativ", a declarat Eduard Zgorcea.

Toţi membrii loturilor masculine şi feminine au repetat testele la o clinică privată şi se aşteaptă rezultatele, a mai spus oficialul FRJ, transmite Agerpres.

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, s-a arătat surprins de cazurile apărute în loturile naţionale şi şi-a exprimat îngrijorarea pentru secretarul general al federaţiei, Gheorghe Savu, depistat pozitiv şi care se află internat în spital.

„Situaţia este sub control, nu sunt cazuri grave, dar este surprinzătoare pentru că n-am avut niciun caz în acest an, iar testările au fost regulate începând cu luna mai. Sunt îngrijorat doar legat de secretarul general care are altă vârstă, dar şi el se simte bine, fiind acum internat la Ploieşti. În rest, toată lumea e bine, inclusiv eu care m-am retestat azi-dimineaţă, cu rezultat negativ. Le doresc sănătate tuturor, băieţii noştri sunt puternici, şi vor trece cu bine peste asta, la fel ca şi colegii lor din fotbal! Iar noi toţi să învăţam să administrăm cu calm şi înţelepciune, 'traiul cu COVID-ul'", a scris Guşă pe pagina sa de Facebook.

Printre sportivii depistaţi pozitiv la coronavirus se află şi Marcel Cercea şi Adrian Şulcă, membri de bază ai lotului masculin de judo.