Florin, românul care a devenit erou după atacul terorist din Londra, va fi premiat de Poliția Metropolitană

Florin Morariu, care a ajuns în atenția presei după atacul terorist de pe Podul din Londra, fiind supranumit „eroul cu făcăleț”, va fi premiat de Poliția Metropolitană a Marii Britanii.

Ieșeanul a declarat, luni, pentru Mediafax, că Poliția Metropolitană l-a informat că îl va premia în 21 august.

„Am primit un e-mail din partea Metropolitan Police. I-am contactat şi m-au anunţat că, pe 21 august, trebuie să merg în Londra, la sediul lor, pentru a fi premiat. Mă bucur că, după anunţul că voi primi distincţia din partea Reginei Marii Britanii, acum am fost anunţat şi de Metropolitan Police că voi fi premiat. Deşi a trecut mai bine de un an de la atentatele din Londra, mă bucur că nu am fost uitat. Aştept un semnal din partea Metropolitan Police, pentru a merge la Londra”, a declarat Florin Morariu, conform agenției de presă.

Morariu va primi și distincția „The Queen's Commendation for Bravery", pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017. Distincţia reprezintă o formă de recunoaştere a unui comportament brav al militarilor şi civililor, demonstrat în anumite circumstanţe deosebite şi în numele naţiunii britanice.

Florin Morariu a ajuns în atenția presei după atacul din noaptea de 3 spre 4 iunie 2017, când trei persoane au intrat cu o dubă în mulțimea de pe Podul Londrei. La acel moment, românul lucra într-o brutărie. Într-un filmuleț, el a surprins cu telefonul mobil momentele și le-a povestit colegilor cum l-a lovit pe unul dintre teroriști. Totodată, el îi cere unui alt coleg să aducă „un făcăleț” din bucătărie, ca să se apere de atacatori.

