Florin Cîțu: ”Sunteți pregătiți?”. Suma incredibilă pe care o mai are în cont Primăria Capitalei

Primăria Capitalei mai dispune de aproximativ 2 milioane de euro în conturi, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a participat joi la o întâlnire cu premierul Ludovic Orban și primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan.

Cu această ocazie, Cîțu a dezvăluit suma pe care o mai are în cont Primăria Municipiului București: puțin peste 2 milioane de euro.

”La întâlnirea cu premierul Ludovic Orban și primarul ales Nicușor Dan am prezentat și câți bani are PMB la 30 septembrie în cont. Sunteți pregătiți? 10,8 milioane lei. De aceea am spus că sunt elegant când vorbesc de o situație dificilă și am promis că mă voi implica pentru a rezolva problemele bucureștenilor”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.