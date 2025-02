Tânăra care a căzut cu mașina în râul Olt și tatăl său au murit. Nepotul ei este în stare gravă. Filmul tragediei

Toți trei au plonjat cu mașina în râu, iar șoferița de 23 de ani a apucat să sune la 112 înainte ca autoturismul să se scufunde. Pompierii au ajuns la fața locului în 17 minute și i-au scos pe cei trei în viață, din apă. Doar copilul a supraviețuit și este în stare gravă la spital.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

35 de minute s-au scurs de la momentul apelului de urgență până ce mașina scufundată a fost trasă la mal.

Înăuntru se aflau șoferița de 23 de ani, tatăl ei de 68 și nepotul care încă nu a împlinit 4 ani. Toți erau în stop cardiorespirator și intraseră în hipotermie. Manevrele de resuscitare au început pe loc și au continuat pe drumul către spital.

Eduard Văduva, purtătorul de cuvânt IPJ Vâlcea: „Pompierii militari vâlceni au intervenit, reușind să tracteze autoturismul până la mal. Din interior au fost extrase trei persoane inconștiente.”

Femeia a fost dusă la Râmnicu Vâlcea, în vreme ce copilul și bărbatul au ajuns la Sibiu. Mai mulți șoferi au asistat îngroziți la operațiunea de salvare. Șoferița a apucat să sune la 112 în timp ce mașina era purtată de curenți pe râul Olt. 80 de metri a plutit, apoi s-a umplut de apă până aproape de plafon și a început să se scufunde. Pompierii au zărit-o de pe mal, căci stopurile roșii erau încă aprinse.

Localnic: „Când am ajuns, era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem, nu s-a băgat nimeni să o scoată până n-au venit pompierii.”

Reporter: „Aveți idee cât au stat sub apă?”

Localnic: „Maxim 10-15 minute, ca popa!”

Cei trei sunt din satul Spinu, aflat în zonă. Aseară au plecat să spele mașina, iar la întoarcere spre casă au ales o rută ocolitoare, prin comuna Racovița. Aproape de mănăstirea Cornet s-a întâmplat accidentul. Tatăl copilului a ajuns și el imediat la fața locului.

Tatăl copilului: „Au plecat să spele mașina și atâta știu tot... Mai mult nu știu nimic.”

Localnic: „Dumnezeu drăguțul el știe ce s-a putut întâmpla, numai ei știu ce s-a putut întâmpla.”

Localnic: „Din câte știu, nu au avut viteză, cred că a fost puțină neatenție.”

Din păcate, femeia s-a stins la spitalul din Rm. Vâlcea, în jurul orei 3 noaptea. Ceva mai târziu a încetat din viață și tatăl ei. Copilul, internat la terapie intensivă, este în stare gravă.

Cosmin Dima, medic specialist pediatrie: „Este intubat și ventilat. În cursul dimineții a făcut un stop cardiac care a răspuns manevrelor de resuscitare. Prognosticul este extrem de rezervat.”

Femeia care conducea mașina lucrează în Germania, la fel ca unul dintre frații ei. Veniseră împreună acasă, într-o scurtă vacanță, ca să-i vadă pe cei dragi.

