Filmul protestului AUR de la parlament. În 10 secunde au deschis poarta de acces în curtea Senatului

Palatul Parlamentului, unul dintre simbolurile statului român, a fost asaltat de câteva sute de susținători ai partidului AUR, care protestau împotriva certificatului verde.

Oamenii au rupt o poartă și au ajuns până la treptele Senatului. Unii dintre ei au şi vandalizat mai multe mașini, deși în zonă se aflau jandarmi. Premierul și ministrul de interne au cerut anchetarea incidentului.

Zece secunde. Atât le-a luat protestatarilor să forţeze poarta de acces în curtea Senatului României din Palatul Parlamentului, deşi acolo erau mai mulţi jandarmi. Câteva sute de oameni au năvălit înăuntru şi s-au oprit pe treptele de la intrarea oficială a senatorilor.

În interiorul clădirii, Direcția de protecție internă a aleşilor împreună cu ofițerii SPP s-au mobilizat la ușile celor doi președinți ai Parlamentului. A fost securizată şi ușa de acces în Senat. Unul dintre ofițeri o deschidea doar celor anunţaţi de superiori.

De la ferestrele clădirii, angajaţii priveau spre maşinile parcate în curte după ce a apărut informația că mai multe au fost vandalizate. Una ar fi aparţinut Ambasadei SUA la Bucureşti.

Parlamentarii au fost scoşi din clădire pe o altă ieşire. Un diplomat străin aflat în vizită la Parlament a fost evacuat de urgență.

Potrivit Jandarmeriei, reprezentanţii partidului AUR au introdus cu maşinile personale alţi 50 de protestatari în curtea Parlamentului.

Chiar preşedintele AUR a fost cel care a condus mulţimea către poarta de acces forţată.

Jandarmeria Bucureşti a precizat că a mobilizat peste 700 de oameni ca să păzească intrările şi chiar dacă protestatarii au rupt poarta şi au sărit gardurile, situaţia a fost mereu sub control. Şeful Jandarmeriei Bucureşti a promis că cei care au încălcat legea vor fi identificaţi şi amendaţi.

Col. Cătălin Stegaroiu, șeful Jandarmeriei Bucureşti: „Acest protest a fost organizat de o formaţiune politică şi alte organizaţi civice, din Parlamentul României fără să fie declarat conform legii. Situaţia a fost permanent sub controlul nostru inclusiv când s-a forţat poarta. Când acel grup violent a împins în poartă şi au rupt încuietoarea, colegii mei au apreciat că dacă menţin dispozitivul, persoane care participau puteau fi rănite grav. Pentru detensionare s-a retras un pic dispozitivul, fiind sub control, am avut un grup de două ,trei sute de persoane care au intrat în curtea Senatului, au fost sub supravegherea noastră. Nu au fost alte incidente."

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu a fost însă deloc mulţumit de felul în care s-a intervenit.

După scandalul de la Parlament, protestatarii AUR s-au mutat în Piaţa Victoriei. Au dat peste cap circulaţia din centrul Bucureştiului.

Însoţiţi de forţele de ordine, protestatarii au făcut o oră de la Parlament la Guvern ca să găsească un dispozitiv impresionant de jandarmi şi uşa Executivului închisă. Premierul este la Bruxelle,s însă protestatarii ştiu că în zilele următoare este posibil ca guvernul României să-şi asume în Parlament adoptarea certificatului verde.