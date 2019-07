Filmul furtunii apocaliptice din Halkidiki. Bilanțul a ajuns la 7 morți și peste 100 de răniți

O furtună de o putere nimicitoare, a distrus mai multe staţiuni din Halkidiki - Grecia, zona în care mii de români îşi petrec anual concediul.

Tulburător este că o româncă şi băieţelul ei de 8 ani au murit după ce copertina unei terase s-a prăbuşit peste ei în timpul vijeliei. Un alt conaţional este internat într-un spital din Salonic.

În total, 7 oameni s-au stins şi peste 100 au fost răniţi. Dacă până în urmă cu 24 de ore turiştii se bucurau de soare în paradis, acum stau speriaţi la cozi, pentru apă şi mâncare. Mai multe hoteluri au rămas fără curent electric în Grecia.

După o zi fierbinte pe plajele din Halkidiki, spre seară s-a dezlănţuit furtuna. Înfiorătoare. Odată cu ea şi panica. Vijelia nu a durat mai mult de o jumătate de oră, dar a făcut peste o sută de victime. Printre acestea şi trei români.

Conform agenţiilor de presă, o femeie şi copilul ei de 8 ani au murit, striviţi de un acoperiş spulberat de rafalele de vânt. Un alt român a fost rănit.

Printre cei care şi-au văzut moartea cu ochii a fost şi actorul Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul din serialul „Las Fierbinţi".

"Lucrurile erau ok până să înceapă să tune şi să fulgere. Noi am auzit un şuierat, dar nu era ploaie, nimic. Noi eram aici la terasă şi în spatele nostru au căzut copacii. Deci totul s-a întâmplat pe loc. Am auzit ţipând în spate, dar cui gândul la copii am fugit la hotel. I-am găsit apoi pe adulţi închişi într-o chicinetă de ciment", a povestit Mihai Bobonete.

Şi creatoarea de modă Romanița Iovan s-a aflat în zonă şi a filmat urmările dezastrului. Ea a plecat deja spre România. "Nu vă vine să credeţi ce e aici", a reacționat ea.

"Noi eram cu tortul şi şampania, dar apoi am fugit în hotel. Ne aşteptam la furtună, dar nu la o aşa intensitate", a povestit Romanita Iovan, creatoare de modă.



Mărturiile turiștilor români aflați în Grecia în timpul furtunii devastatoare



Mulţi alţii sunt şi astăzi şocaţi de tot ce au trăit.

"Erau efectiv o mulţime de obiecte care zburat în jurul nostru, panouri publicitare, fețe de mese, scaune, mese, şezlonguri!" a comentat un turist.

Stâlpii de electricitate au fost rupţi de vânt, aşa că cele mai multe dintre hoteluri şi pensiuni au rămas în beznă.

"Absolut nu se vedea nimic în afara maşinii, maşina sălta. Am fost norocoşi pentru că un copac a căzut în spatele maşinii, chiar a atins maşina în spate", a reacționat un turist.

"Marea a început să se umfle până la nivelul şoselei, grindină, gheaţă, ploaie. Copiii s-au speriat. Groaznic." a reacţionat un alt turist.

"Vântul bătea cu peste 120 km/h. Copacii au căzut peste maşinile noastre şi pe ale altor oameni. Autorităţile s-au mişcat bine”, a relatat o turistă.

"A fost un zgomot puternic. Ce pot să vă spun, nici măcar tunurile nu fac atât de mult zgomot. Picăturile de ploaie te loveau ca nişte pietre”, a explicat un localnic.

Astăzi oamenii s-au înghesuit în supermarkeuri ca să facă rost de mâncare şi de apă. Puţinele restaurante care au energie electrică le-au dat turiştilor posibilitatea să îşi încarce telefoanele.

În afara celor 2 români care şi-au pierdut viaţa, 2 cehi au fost ucişi după ce o rafală a răsturnat rulota în care se aflau.

De asemenea, un bărbat şi fiul lui de 2 ani din Rusia şi-au pierdut viaţa striviţi de un copac prăbuşit în staţiunea Kassandra, la 70 de kilometri de Salonic.



Bilanțul furtunii din Grecia: 7 morți și 108 persoane rănite



De asemenea, un pescar este dat dispărut de miercuri după-amiază. Bărbatul în vârstă de 62 de ani a ieşit pe mare cu barca la ora locală 19:30, iar de atunci nu se mai ştie nimic de el.

Potrivit lui Stelios Petsas, purtătorul de cuvânt al guvernului, au fost rănite în total 108 persoane, iar 23 sunt în continuare spitalizate, dintre care 5 sunt minori. O femeie se află în stare critică.

Furtuna care a afectat centrul, vestul şi nordul Greciei a provocat pagube mari mai ales în urma prăbuşirii copacilor şi răsturnării vehiculelor, dar şi clădirilor fiind avariate multe acoperişuri sau grilaje de la balcoane.

A provocat multe pagube şi sectorului agricol. Hristos Voryiadis, preşedintele Asociaţiei Agricole din Imathia (în apropiere de Salonic), a informat agenţia de ştiri AMNA, despre "distrugerea totală" a culturilor de piersici şi de nectarine.

"Este pentru prima oară în cariera mea de 25 de ani când am trecut prin aşa ceva", a declarat şi Athansios Kaltsas, directorul Centrului Medical din Nea Mudania, unde au fost transferate multe din persoanele rănite. "S-a întâmplat dintr-odată, atât de brusc", a declarat el pentru OPEN TV.

Brigada de pompieri a primit peste 600 de apeluri miercuri noapte în zona afectată. În două dinte cele trei "degete" care formează peninsula Halkidiki, în care se află şi Muntele Athos, s-au produs întreruperi ale curentului electric în urma prăbuşirii stâlpilor de electricitate.

Purtătorul de cuvânt al guvernului a subliniat că în unele zone curentul a revenit şi speră ca în cursul zilei de joi să fie restabilit în 70 % din zona afectată. Totuşi recuperarea totală nu va fi posibilă înainte de sâmbătă. Autorităţile regionale au declarat stare de urgenţă pentru zonele afectate.