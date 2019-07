Bobonete, despre coșmarul trăit în Grecia: ”Fiind la șpriț .. am zis cine știe, o prostie”

Mihai Bobonete a făcut noi precizări despre clipele de coșmar pe care le-a trăit miercuri seara în Grecia, când o furtună cu o putere neobișnuită a lovit peninsula Halkidiki, dar și alte zone turistice.

Actorul din Las Fierbinți a povestit pentru Știrile Pro TV că furtuna devastatoare l-a prins la un ”șpriț” cu prietenii, astfel că nu a luat în seamă avertizarea meteo pe care a primit-o pe telefon, prin intermediul unei aplicații speciale.

Bobonete spune că totul s-a petrecut fulgerător, iar în spatele său au început ”să cadă copacii”.

”Lucrurile erau foarte OK până a început să tune, să fulgere spre Salonic. Am un program care te avertizează despre tot ce se întâmplă extrem meteorologic în timp util. Doar că, fiind la șpriț, pe seară, ce timp util? Că am văzut avertizarea și am zis .. da, cine știe, o prostie. Noi am auzit că a început un șuierat foarte puternic și care se simțea că se apropie din ce în ce mai tare de noi, dar nu ploua, nu se întâmpla nimic.

Noi eram chiar la terasa asta, unde se văd scaunele puse. Noi ne-am ridicat, ca să ajung la copii în hotel, pentru că știam că sunt copii în cameră, și în spatele nostru au căzut copacii, adică totul s-a întâmplat atunci, pe moment!

Am auzit țipând în spate, dar cu gândul la copii am început să alerg la copii înspre cameră. Geamurile de sticlă au fost smulse și acum copiii erau bine, noi eram bine în cameră, dar nu știam nimic de adulți. Și i-am găsit undeva după jumătate de oră într-o chicinetă din aia de ciment, pentru că a căzut tot semnalul, curent, n-a mai fost nimic, nu se mai putea comunica.

Plaja acum arată, după cum vedeți, a fost bine pusă la punct foarte bine, ei s-au mobilizat destul de bine, grecii, dar aseară era dezastru.” - a spus actorul.

Mărturiile turiștilor români care au trăit clipe de groază în Grecia: ”Oribil!”

O româncă și un băiețel de 8 ani au murit miercuri seara în Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru mulți dintre conaționali!

Acoperişul unui restaurant din Nea Plagia, din nordul Greciei, s-a prăbuşit în toiul unei furtuni tip tornadă.

Un alt cetățean român a fost rănit, iar numărul deceselor se ridică deja la șase! Sunt și mai bine de 100 de răniți, cu vârste între 8 luni și 70 de ani. Ministerul român de Externe avertizează că, până vineri, Salonicul este sub cod roșu de furtună și ploi torențiale!

Românca şi copilul de 8 ani au murit striviţi de un acoperiş spulberat de rafalele de vânt stârnite din senin și cu o violență extremă. Furtuna cu peste 5000 de fulgere a durat 20 de minute, dar urmările au fost copleșitoare.