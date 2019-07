Mărturiile turiștilor români care au trăit clipe de groază în Grecia: ”Oribil!”

O româncă și un băiețel de 8 ani au murit miercuri seara în Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru mulți dintre conaționali!

Acoperişul unui restaurant din Nea Plagia, din nordul Greciei, s-a prăbuşit în toiul unei furtuni tip tornadă.

Un alt cetățean român a fost rănit, iar numărul deceselor se ridică deja la șase! Sunt și mai bine de 100 de răniți, cu vârste între 8 luni și 70 de ani. Ministerul român de Externe avertizează că, până vineri, Salonicul este sub cod roșu de furtună și ploi torențiale!

Românca şi copilul de 8 ani au murit striviţi de un acoperiş spulberat de rafalele de vânt stârnite din senin și cu o violență extremă. Furtuna cu peste 5000 de fulgere a durat 20 de minute, dar urmările au fost copleșitoare.

Cele două victime se numără printre sutele de români care și-au văzut moartea cu ochii miercuri seara. Actorul Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul Bobiţă din serialul „Las Fierbinţi", a dezvăluit pe Facebook, în stilul sau, că a fost "la un pas s-o mierleasca" în timp ce stătea la o terasă din peninsula Halkidiki.

"Ce să va mai spui? Nenorocire, așa ceva am mai văzut cu ochii mei, la Făcăieni prin 2000 și puțîn, când împreună cu finul meu, am fost luați pe sus de prima Tornadă făcută publică de pe la noi. Aici în Grecia am fost la un pas să o mierlim, pentru că tot insistăm să stăm pe terasuca aia și să vedem ce se aude că un șuierat așa ...În ultima secundă ne-am ridicat și ne-am adăpostit", a povestit Bobonete.

La rândul lor, turiștii români care au fost surprinși de furtuna din Halkidiki povestesc cu groază prin ce au trecut.

O familie din Timișoara se întorcea în acel moment cu mașina spre hotelul unde erau cazați, iar furtuna i-a blocat pe șosea.

"Pe drum, brusc și din senin, a venit o vijelie din asta, nici nu știu cum să spun, noi, două mașini, am fost prinși într-un interval de doi kilometri, în față cât și în spate, complet de copaci, care au început să cadă pe mijlocul șoselei. Marea a început să se umfle până la nivelul șoselei. Grindină, gheață, ploaie, nu se vedea absolut nimic. Ștergătoarele nu mai puteau să facă față, groaznic, oribil!”

Urgia dezlănțuită după o zi extrem de caldă a doborât copaci și stâlpi de electricitate, care au blocat drumurile. Autoritățile elene au decretat stare de urgență în regiunea afectată.

Din cauza avariei suferite de rețeaua de electricitate, comunicarea cu autoritățile locale se desfășoară cu dificultate.

O echipa a Consulatului nostru din Salonic s-a deplasat în zona ca să obțină mai multe informații despre starea romanului rănit.

În afară celor 2 români care și-au pierdut viața, 2 cetățeni cehi au fost ucişi după ce o rafală de vânt a măturat rulota în care se aflau. De asemenea, un bărbat și fiul lui de 2 ani din Rusia şi-au pierdut viaţa după ce un copac s-a prăbuşit lângă în stațiunea Kassandra, la 70 de kilometri de Salonic.

Cel puţin 140 de pompieri au fost mobilizați la operaţiunile de salvare.

Potrivit meteorologilor, condiții meteo atât de severe sunt neobișnuite pentru Grecia în această perioadă a anului.