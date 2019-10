Filmul "colectiv" a fost desemnat cel mai bun documentar la Festivalul de la Zurich

Filmul "colectiv/ Collective", regizat de Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar internaţional la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului de Film de la Zurich, potrivit zff.com.

Trofeele "Ochiul de Aur" pentru cele trei competiţii au fost câştigate de "Sound of Metal", de Darius Marder (International Feature Film), "colectiv", de Alexander Nanau (International Documentary Film) şi "Systemsprenger", de Nora Fingscheidt (Focus: Elveţia, Germania, Austria), potrivit site-ului oficial.

Documentarul românesc a concurat alături de alte 11 filme, selecţionate din peste 150 care au aplicat iniţial pentru înscriere.

Premiul juriului copiilor a fost câştigat de "Too Far Away", de Sarah Winkenstette din Germania.

Actriţa Cate Blanchett a fost onorată cu Golden Icon Award.

Premiile au fost prezentate în cadrul galei care a avut loc sâmbătă, în sala Operei, scrie news.ro.

Producţia "colectiv", care urmăreşte întâmplările desfăşurate în România în primul an de după incediul din clubul Colectiv, va fi lansat primăvara viitoare în America de Nord de companiile Magnolia Pictures şi Participant, care au în portofoliu producţii câştigătoare de Oscar şi Palme d’Or precum "Good Night and Good luck", "Spotlight", "The Post", "Green Book", "Roma", "The Square" şi "Shoplifters".

Pelicula românească a fost apreciată de criticii de film şi jurnaliştii de specialitate. Filmul "colectiv" este o coproducţie Romania-Luxembourg, produs de Alexander Nanau Production, HBO Europe şi Samsa Film Luxembourg.