Festivalul roşiilor, la Buzău. Soiurile care nu ajung niciodată în magazine

Uriașe sau mai mici, în formă de prune sau de ardei, galbene, violete ori de un roșu aprins, tomatele au fost în centrul atenției la Buzău, unde a fost organizat festivalul tomatelor.

Sute de producători din țară și din străinătate și-au expus recolta, despre care vorbesc cu mândrie. Printre invitați s-a numărat și ministrul agriculturii, care a ales să poarte o cămașă în ton cu evenimentul. Şi a vorbit despre dragostea micilor fermieri față de pământ.

Roşiile - de diferite culori şi forme - au fost aranjate cu grijă de producători pe tarabe. Fiecare dintre participanţi a adus la festivalul tomatelor soiuri aparte, cu care se lauda.

Totuşi, gustul rămâne cel mai important. Aşa că un juriu format din specialişti a analizat produsele şi a dat verdictul.

Îmbrăcat în ton cu evenimentul, ministrul agriculturii a ascultat problemele producătorilor şi a venit cu promisiuni.

Oamenii adunaţi la festival au fost încântaţi să găsească soiuri care, din păcate, lipsesc pe de rafturile magazinelor. "Îmi place ceea ce am văzut aici, naturale toate, am văzut multe soiuri de roşii, ardei ceea ce nu am văzut până acum, tot felul de forme”, spune o vizitatoare.

La evenimentul ajuns la a doua ediţie au participat peste o sută de producători din ţară, dar şi din Ungaria, Bulgaria şi Republica Moldova.