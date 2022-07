Fermele de vaci, monitorizate prin satelit. Fermierii își pot localiza vitele cu telefonul mobil, prin GPS

Cei care vor să facă zootehnie modernă și-au dotat vitele cu sisteme de monitorizare prin satelit și primesc coordonatele lor în orice moment. Există și senzori care îi avertizează pe fermieri dacă animalele au pățit ceva.

Vaci cu dispozitive GPS

Vacile lui Vasile Pogan pasc libere prin munții Sebeșului. Una dintre ele are la gât un dispozitiv GPS, care permite localizarea ei cu o precizie de câțiva metri. Vitele stau mereu împreună, iar proprietarul le poate găsi cu ajutorul telefonului mobil.

Mama lui Vasile verifică poziția vacilor de la distanță de câteva ori pe zi.

Vasile a terminat facultatea de Electronică și Telecomunicații. El este cel care, acum două luni, a cumpărat dispozitivul.

Vasile Pogan, crescător de animale: „Nu mai dorm. Cu soluția asta în pădure, știm exact unde sunt, la ce oră dorim”.

Oamenii spun că înainte au încercat să angajeze un îngrijitor, dar n-au găsit pe nimeni potrivit.

Ana Pogan, crescător de animale: „Oameni nu mai sunt, nu se găsesc. Nu numai în domeniul nostru, niciunde".

Siteme inteligente pentru monitorizarea animalelor

Unele dispozitive au și senzori care măsoară temperatura animalului și pot arăta dacă este în pericol. În acest caz, fermierul e avertizat.

Claudiu Iordache, manager de companie de GPS: „Va primi notificări pe telefonul mobil oriunde s-ar afla, ori de câte ori un animal devine agitat. Fie e atacat de un prădător, fie este o tentativă de furt care schimbă comportamentul animalului".

Alți crescători de animale își țin vitele pe pășuni împrejmuite cu gard electric. Folosesc sisteme inteligente care îi informează dacă tensiunea instalației a scăzut, semn că acolo se întâmplă ceva.

Mihai Teodosie, fermier: „Chiar în prima zi după ce l-am montat a fost un incident. Un animal sălbatic mi-a rupt firul. Mi-a apărut, am văzut și am mers și am remediat problema".

Un asemenea dispozitiv de avertizare costă 200 de euro.

George Năstase, fermier: „Acest senzor trimite niște semnale direct pe telefon și anunță fermierul că gardul are o problemă. Îl are mama montat pe telefon și au intrat mistreții, l-au rupt și au trimis notificări".

Cu aproape două milioane de bovine, România are nevoie de mii de îngrijitori. Mulți au plecat să lucreze în străinătate.

La noi, puțini se mai înhamă la această muncă, așa că fermierii sunt nevoiți să aducă lucrători din Asia, ori să apeleze la tehnologie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-07-2022 19:47