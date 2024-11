Fenomenul „magic” de la Sfinx, din 28 noiembrie. De ce este specială această zi din an

Unii s-au bucurat de drumeția în sine. Alții susțin că au simțit energia pe care, spun ei, doar Sfinxul o are, în fiecare zi de 28 noiembrie, la ora 16 și 45 de minute.

Femeie: „Am atins mâna cu cerul, așa frumos a fost.”

Reporter: „Așa ați simțit?”

Femeie: „Da. Minunat!”



Sfinxul, o piatră din Bucegi, modelată de-a lungul anilor de vânt și ploi, are 12 metri lățime și 8 m înălțime. Oamenii care vin an de an pe 28 noiembrie vor să surprindă - spun ei - o piramidă de lumină. De data asta, a fost înnorat.

Bărbat: „ P ăcat că nu e senin, dimineață era senin, e lumea plăcută e atmosferă.”

Reporter: „Pentru ce este această lumânare aprinsă?”

Femeie: „Pentru Dumnezeu.”

Reporter: „A meritat drumul? A fost greu?”

Femeie: „Nu foarte ușor. Nimic n-am simțit greu, simți bucurie, energie mare.”



Un domn cu sarica pe umeri a venit din Vâlcea.



Nicolae Persu: „Da, este un loc special, că noi, ăștia care mai simțim energia asta, este pe o scară.”

Reporter: „Ați simțit-o?”

Nicolae Persu: „Da, cu cât ne apropiem de acest Sfinx, cu atât simțim pe interior.

Reporter: „Și costumația?”

Nicolae Persu: „Pentru că suntem din moș-strămoși, suntem geto-daci și această costumație ne reprezintă peste mări, peste oceanue și în univers.”



Drumul la Sfinx nu a fost unul ușor. Găsirea unui loc de parcare în zona Piatra Arsă, locul de unde începe traseul a fost o provocare.

Cum între timp s-a lăsat întunericul, pe drumul de întoarcere s-a mers, aproape o oră, prin zăpadă, la lumina lanternei sau a telefonului mobil.

