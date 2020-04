Femeie gravidă, îngrozită de condițiile de carantină: ”E plin de igrasie”

Ajunși în țară din zone grav afectate de coronavirus, românii sunt plasați în centre de carantină pentru 14 zile.

Doar că, în multe cazuri, locațiile sunt insalubre, pline de mizerie și de oameni care nu respectă regulile.

În prezent, la nivel național, sunt peste 11 mii de persoane în carantină, iar autoritățile așteaptă ca în următoarea lună în țară să se întoarcă peste două sute de mii de români.

O tânără însărcinată venită din Germania se plânge că a fost plasată în carantină într-o clădire neigienizată, cu igrasie.

"Chiuveta unde ar trebui să facem duș și să ne spălăm pe dinți și toate cele, am cerut un burete pentru a o putea spăla, dar mi s-a spus că nu este. Sunt puse niște bucăți de faianță peste gunoi, pentru a impiedica apa să iasă din baie. Este plin de igrasie pe pereți, asta în condițiile în care la mama mea este la fel, iar ea suferă de astm bronșic", a spus aceasta.

Femeia povestește că persoanele izolate se plimbă liniștite pe coridoare și astfel pot răspândi virusul.

Aceleași condiții sunt și într-un centru de carantină din Arad. O femeie care s-a întors sâmbătă din Germania spune că a rămas îngrozită atunci când a văzut locația.

"Prima data a fost șocant. Am fost dusă la o cameră unde băieții care ne păzesc au încercat să îmi dea o cameră bună, pentru că sunt femeie singură. După ce am intrat în cameră, șocul a fost teribil. În afara faptului că nu a fost nici măcar aspirat, darămite dezinfectat, făcută curațenie în baie, cineva a fost înainte cazat acolo, coșul de gunoi murdar, săpunul folosit era cu mizerie, negru, în săpunieră, un frigider care puțea înfiorător, plin de mucegai, pereții scorojiți. Pleci mai bolnav decât poate ai venit", a spus femeia sosită din Germania.

Ioana s-a întors în urmă cu o săptămână din America. O noapte a dormit în Germania și apoi a luat un alt avion spre casă. Fiind considerată țară cu risc mare de răspândire, în aeroport a aflat că va fi dusă într-un centru de carantină.

"Modul în care s-a gestionat transportul atât în aeroport, cât și până la hotel, autoritățile au creat mediul perfect pentru infectare. Deși am explicat faptul că nu se respecta distanța socială și că nu mă simt în siguranță în acel autobuz, am fost forțată alături de ceilalați pasageri să iau autobuzul spre clădirea din aeroport, a cărei capacitate era mult prea redusă pentru numărul de pasageri existenți. Personal am fost nevoită să stau pe scara autobuzului. Au hotărât să fiu trimisă în carantină împreună cu persoanele venite din zona roșie", a spus femeia sosită din Statele Unite.

În tot acest timp petrecut în carantina, ea susține că nu a fost vizitată de niciun reprezentant DSP. Mai mult, o parte din oamenii aflați în centru nu respectă regulile și pot răspândi astfel temutul virus: "Hotelul, mâncarea și condițiile în care suntem ținuți sunt excelente, dar din nefericire pasagerii autobuzului cazați aici în hotel nu respectă indicațiile de autoizolare și deseori stau de vorbă pe hol, contrar instrucțiunilor de distanțare indicate."

Între timp, în țară ajung zilnic tot mai mulți români. Prin vestul țării au intrat în țară în ultimele două zile peste zece mii de români.

”Vin din Frankfurt. Ne-o dat în șomaj tehnic. Nu mai avem de lucru. O închis. Eu lucrez șofer pe camion și s-a închis firma", a spus unul dintre ei.

"Am ales să venim acum, că a venit coronavirusul și s-au închis contractele de muncă, alte explicașii nu avem", a spus un altul.

Cei care vin din Italia, Germania, Franța, Spania și Iran intră în carantină instituționalizată, iar cei care sosesc din orice altă țară, trebuie să stea izolați la domiciliu timp de 14 zile.