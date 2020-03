Mărturia unui român blocat pe o navă de croazieră, care nu e lăsată să acosteze din cauza Covid-19

La mare depărtare de casă, pe un vas de croazieră care nu este lăsat să acosteze în niciun port din America Latină, mai mulţi români trăiesc acum cuprinşi de panică.

Cum la bord au fost confirmate cazuri de infectare cu COVID- 19 şi există şi decese, nava a fost plasată în carantină.

Unul dintre ai noştri spune că abia dacă mai vede lumina zilei şi nu ştie când se va putea întoarce acasă.

Un echipaj special cu mai multe kit-uri de testare a fost trimis acolo, iar pasagerii vor afla, miercuri, dacă pot rămâne pe teritoriul Statelor Unite.

De zile bune, vasul pluteşte fără o destinaţie sigură, după ce statul Chile i-a refuzat accesul în portul San Antonio. La bord se află şi George Constantin, membru într-un ansamblu de muzică clasică. A semnat contractul în ianuarie şi, timp de trei luni, ar fi trebuit să meargă în croaziere de câte două săptămâni între San Antonio şi Buenos Aires. Dar, imediat după ce printre pasageri şi angajaţi au apărut persoane bănuite de infectare cu noul virus, a fost impusă carantina.

George Constantin: "Majoritatea cabinelor nu au fereastră, nu am mai văzut soarele decât câteva ore pe zi. Încă avem reguli puţin ridige, ne aduc stări de frustrare, mâncarea lasa de dorit câteodată, dar sperăm să ieşim cât de repede din această poveste care pare fără sfârşit."

Citește și LIVE UPDATE Situația cazurilor de coronavirus în România marți, 31 martie

Vasul care a plecat din Buenos Aires în data de 7 martie nu a mai avut permisiunea de a debarca în mai multe porturi din America Latină din cauza riscului de contagiune de la bord. Holland America a confirmat că printre pasageri, se află zeci de oameni cu simptome specifice pentru coronavirus.

George Constantin: "După ce am plecat din Punta Arenas, în 14 martie, am aflat că ţările prin care trebuia să mai trecem (Argentina, Chile, Peru; Ecuador), toate şi-au închis graniţele. Am început aşadar să nagivam spre nord cu intenţia de a merge direct în Statele Unite. Până în data de 22 totul a decurs normal. În acea zi am aflat că peste 30 de pasageri s-au prezentat la cabinetul medical cu simptome specifice virusului Corona, astfel încât s-a decis ca pasagerii să rămână în cabine în carantină pe termen nelimitat."

Toţi cei cu simptome au fost izolaţi. Însă panica s-a instaurat în momentul în care patru persoane au murit din cauza infecţiei cu COVID-19.

George Constantin: "Nimeni nu s-ar fi aşteptat la un asemenea outbreak. Acum 2 zile am ancorat în Panama, în întâmpinarea noastră venind un val al aceleiaşi companii, care ne-a adus provizii, echipament şi staff medical suplimentar, şi a transferat de pe vasul nostru 808 pasageri, ce nu prezentau simptome. Şi după ce ajugem la un moment dat în SUA, nu ştiu cum o să ajung acasă. Mai sunt cu mine câţiva romani, la alte departamente, contractele lor trebuiau să fie mai lungi, nici ei nu ştiu dacă vor mai rămâne sau ce se va întâmpla."

Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida: "Credem că este o greşeală să aducem oamenii în Florida acum, ţinând cont de situaţia prin care trecem."