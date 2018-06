Femeie din Dolj, găsită moartă după ce a fost luată de viitura puternică

O femeie din judeţul Dolj, care dispăruse în urmă cu două zile, în timpul unei ploi torenţiale, a fost găsită acum fără viaţă. Se pare că a fost luată de o viitură, după ce pârâul din localiate s-a umflat.

Victima are 59 de ani şi nu a mai fost văzută de acum două zile, când în zonă a plouat foarte puternic. Ea locuia aproape de pârâul din localitate, aşa că cel mai probabil, atunci când a venit viitura, a alunecat în apă şi nu a mai reuşit să iasă, din cauza curenţilor.

Furtuna nu a ţinut atunci mai mult de jumătate de oră, însă, spun localnicii, cantiatea de apă căzută a fost foarte mare. Femeia a fost căutată imediat după dispariţie, însă fără niciun rezultat. Miercuri, trupul victimei a fost găsit de voluntarii serviciului pentru situaţii de urgenţă şi de localnici, la câteva sute de metri distanţă de casa ei.

Echipajele au căutat-o pe femeie în zona locuinţei ei, apoi au periat malurile pârâului Terpeziţa.

"Am început căutările cu oamenii din sat, am căutat peste tot în zona locuinţei dumneaei, ne-am gândit că poate a căzut în pârâul Terpeziţa care trece prin spatele locuinţei. Am extins un pic căutările şi am reuşit să o găsim în pârâul Terpeziţa. Am anunţat autorităţile", a explicat Ionuț Ciungu, şef serviciu voluntari pentru situaţii de urgenţă.

În zilele obişnuite, apa nu depăşeşte acolo o jumătate de metru, însă, în urmă cu câteva zile nivelul paraului a crescut până la 2 metri, în urma ploilor teorențiale. Cel mai probabil, femeia a alunecat în pârâu şi nu s-a mai putut salva, susţin localnicii.

"A plouat foarte puternic, într-o jumătate de oră au fost 45 de litri pe metru pătrat. Probabil că a alunecat şi a fost luată de apă", a transmis Virgil Gruia, primar Terpezița.

Rudele susţin că în zadar au căutat-o timp de două zile, apoi au înţeles că ceva rău s-a întâmplat.

"Odată ce nu a venit de două zile, mă gândeam că s-a întâmplat ceva, că a decedat", povestește sora victimei.

Femeia de 59 de ani are un băiat şi locuia împreună cu soţul şi părinţii ei.

