Femeia jandarm bătută în timpul protestului din 10 august: ”Eu şi colegul meu am fost loviţi cu sete”

Inquam Photos/George Calin

Ştefania Nistor, femeia jandarm care a fost bătută în timpul protestului din 10 august din Piaţa Victoriei, spune că, alături de colegul său, a fost lovită cu sălbăticie, cu pumnii şi cu picioarele.

Ea a mai spus că agresorii nu s-au oprit, deşi i-a implorat. Tânăra a mai declarat la Antena 3 că nu ştie care a fost momentul în care i-a fost furat pistolul, afirmând că atunci când a ajuns la ambulanţă nu îşi simţea picioarele şi era "amorţită în zona cervicală". De asemenea, ea a criticat "unele televiziuni”, despre care a spus că ar considera "normal” comportamentul protestatarilor violenţi, relatează news.ro.

Ştefania Nistor a spus, într-un interviu pentru Antenei 3, că în perioada de mai bine de un an de când lucrează în Jandarmerie a mai participat ca jandarm la proteste de stradă, iar la mitingul . din 10 august s-a aflat alături de detaşamentul din care face parte, ca sprijin pentru poliţiştii care au sunat la 112. Ea a susţinut că la protestul din 10 august asupra jandarmilor s-au exercitat "constant violenţe” şi au fost aruncate obiecte în jandarmi.

"La un moment dat, nu ştiu din ce motiv, am căzut. Ori m-am împiedicat, ori cineva a intrat în mine, ştiu doar că am căzut, colegul meu a căzut lângă mine şi din acel moment am început să fim loviţi cu pumnii şi picioarele. (...) Eram loviţi cu sete, cu sălbăticie şi, în ciuda faptului că imploram să nu ne mai lovească, aceştia nu s-au oprit. M-am temut pentru viaţa mea”, a afirmat Ştefania Nistor.

Femeia a povestit că era "în stare de şoc” atunci când a fost scăpată din mijlocul protestatrilor violenţi, spunând că a avut foarte multe vânătăi, hematoame pe cap, pe gât şi în zona cervicală.

În ceea ce priveşte pistolul care i-a fost furat în timpul busculadei, ea a spus că nu a simţit momentul în care acesta i-a fost sustras, însă a simit că cei care o loveau o "căutau de pistol” atunci când era căzută.

"Am simţit nişte mâini care mă pipăiau în zona abdomenului, dar datorită faptului că eram lovită mi-a fost imposibil să îmi duc mâinile sau să ajung în acea zonă, pentru că din instinct am încercat să-mi protejez capul deoarece nici măcar casca nu o mai aveam atunci”, a afirmat tânăra.

Ea a spus că pistolul care i-a fost furat "a pus în pericol grav toate persoanele participante, fie oameni în uniform sau civili”.

Tânăra a mai spus că atunci când a ajuns la ambulanţă nu îşi simţea picioarele: "În momentul în care am ajuns la ambulanţă nu-mi simţeam picioarele şi simţeam o durere imensă în zona cervicală. Datorită acestui lucru, medicii de pe ambulanţă mi-au pus un guler cervical şi apoi am fost transportată la spital'.

Întrebată dacă va mai participa la misiuni care implică proteste, ea a spus că va lua parte la toate evenimentele de acest gen. "Dacă acest comportament e considerat a fi unul normal de unele televiziuni, atunci are rost să mă gândesc să mă mut în altă structură”.

Întrebată ce i-au spus medicii atunci când a ajuns la spital, ea a spus: ”Era mai bine să am coloana ruptă?”

Ştefania Moraru a mai relatat că a vorbit cu mama sa cu doar câteva minute înainte de a fi agresată şi că părinţii ei au văzut incidentul la televizor.

De asemenea, întrebată despre replica pe care le-a dat-o colegilor ei după ce a fost scoasă din busculadă, tânăra a afirmat că să şi-a întrebat colegi "unde v-aţi dus?” în condiţiile în care se afla într-o "stare de puternică tulburare datorată evenimentelor” prin care tocmai trecuse.

Întrebată cum le răspunde celor care au spus că s-a exagerat cu privire la starea ei de sănătate, tânăra a spus: "Ce s-ar fi vrut, să ies în scaun cu rotile ca să impresionez? Am considerat să ies a fel cum mă simţem. Mă simţeam bine, mă simţeam bucuroasă că pot să merg din nou în aer liber. Nu înţeleg de ce am fost acuzată aşa”.

Tânăra a mai spus că a considerat dintoteauna că oamenii o vor respecta pentru meseria pe care o are.

