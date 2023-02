Fată de 16 ani, ucisă de rechin într-un râu. „A sărit în apă pentru a înota cu delfinii”

Tânăra a fost grav rănită de un rechin dintr-o specie care nu a fost identificată, în timp ce înota în zona gurii de vărsare a râului Swan, în Fremantle, la periferia oraşului Perth, potrivit unui comunicat emis de guvernul statului, informează Agerpres.

Ea a fost scoasă din apă şi declarată decedată la faţa locului după ce încercările de resuscitarea au eşuat, a precizat Paul Robinson de la poliţia din Fremantle.

"Este încă foarte devreme, ceea ce ştim este că ea s-a dus la râu împreună cu prietenii", a declarat el la o conferinţă de presă. "Erau pe skijet-uri. Un grup de delfini a fost văzut în apropiere, iar fata a sărit în apă pentru a înota cu delfinii", a adăugat Robinson.

Familia tinerei, din Perth, este "total devastată de aflarea veştii" despre "incidentul foarte, foarte traumatizant", a precizat el.

Potrivit experţilor, prezenţa rechinilor în această zonă a râului nu este un eveniment obişnuit, a indicat Robinson.

A 16 year old Perth girl has been attacked by a shark in the Swan River in East Fremantle pulled from the water with life threatening injuries.

Tragically nothing could be done to save her. @ssarahsmith1998 #9News pic.twitter.com/iknjlGT5BP