Farsa făcută la 112 de un adolescent de 16 ani. ”Se auzeau sirene și erau mașini de poliție și salvare”

Un adolescent de 16 ani, din Dâmboviţa, a fost amendat luni seară de poliţişti, după ce a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a anunţat un accident inexistent.

Tânărul a susţinut că pe un drum din satul lui s-ar fi ciocnit violent două maşini, iar trei oameni ar fi fost inconştienţi. Imediat, acolo au pornit patru ambulanţe, două echipaje de la poliţie, dar şi pompierii.

Zeci de minute au căutat în zadar salvatorii presupusele victime, dar la un moment dat au realizat că au fost induşi în eroare.

Imediat după lăsarea serii, tânărul în vârstă de 16 ani a sunat la 112 şi a anunţat că un accident grav, între două maşini, a avut loc în localitatea Lunguleţu. La faţa locului au plecat în scurt timp mai multe echipaje de salvare. Ajunşi acolo, salvatorii au avut parte de o surpriză.

Mihai Rizea, asistent medical SAJ Dâmboviţa: "Am căutat la locul solicitării, pe străzile lăturalnice, nu am găsit accidentaţii, cazul nu s-a confirmat. Am apelat telefonic persoana care a solicitat, aceasta având telefonul închis. 20 - 25 de minute ne-am învârtit în localitatea Lunguleţu."

Sirenele echipajelor de salvare au alarmat şi localnicii.

”Câteva maşini de poliţie şi salvare. Plus că pe raza comunei se auzeau sirene, poate şi pompieri", spune un localnic.

Mai grav este însă faptul că în tot acest timp salvatorii nu au putut ajunge la alte cazuri.

Mihai Rizea, asistent medical SAJ Dâmboviţa: "Între timp au fost urgențe la care noi nu am putut să ne prezentăm în timp real, din cauza acestei farse."

La scurt timp după ce a dat alarmă falsă, tânărul a fost găsit.

Poliţiştii au reuşit să îl identifice pe individul care a sunat la 112 şi a făcut apelul fals. Este vorba despre un adolescent de 16 ani, care a fost amendat cu 750 de lei, pentru că a pus pe jar echipajele de la ambulanţă, poliţie şi pompieri.

Adolescentul a fost dus la sediul poliţiei, împreună cu părinţii săi, unde a fost audiat.

