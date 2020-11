Familia uneia dintre victimele tragediei de la Piatra Neamț solicită despăgubiri de 1 milion de euro spitalului

Familia unuia dintre pacienții care au murit în incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ a dat în judecată spitalul și solicită despăgubiri de 1.000.000 de euro.

„Având în vedere fatul că în urma săvârșirii infracțiunii părțile vătămate, respectiv fiul și soția victimei, solicită obligarea părților ce vor fi găsite vinovate la plata de daune de natură morală, înțelegem să ne constituim cu titlu de parte civilă pentru suma de 1 milion de euro, împărțiți în mod proporțional cu titlu de daune morale și materiale”, se arată în plângerea penală depusă de rudele pacientului la Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

Firma de avocatură Cuculis și Asociații face o paralelă între incendiul de la Colectiv şi cel de la spitalul din Piatra Neamţ şi spune că la fel ca în cazul victimelor din club, şi medicii legişti au stabilit ca principală cauză a decesului pacientului T.I Insuficienţă Renală Acută (IRA).

„Observăm aici, ca și în cazul Colectiv, că avem o insuficiență organică multiplă, ceea ce duce cel puțin rezonabil la concluzia că moartea lui T.I. s-a datorat expunerii la fum și foc, provenit din secția ATI a spitalului Piatra Neamț”, se arată în plângerea penală.

Persoanele decedate se aflau internate în secția ATI pentru a fi salvate, pentru a li se administra un tratament de salvare a vieții și veniseră la spital ca ultimă pârghie pentru a se agăța de viață, transmit avocații familiei îndoliate.

De asemenea, respectarea unor restricții draconice cu privire la accesul în secțiile ATI, care în condiții normale ar fi trebuit să fie liber pentru aparținători, a slăbit pe de-o parte capacitatea de a fi prezentă familia lângă bolnav, ceea ce ar fi trebuit să crească nivelul de securitate și agilitate atât a sistemului cât și a personalului.

„Ori în condițiile date, nu doar că se observă că acest lucru era tocmai invers și anume ușile saloanelor erau închise sub cheie, deși nu ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat dacă un pacient ar fi intrat în stop respirator? Era necesară spargerea ușilor dacă s-ar fi pierdut cheia? Ori pierderea minutelor pentru deschiderea acelor uși ar fi putut să facă diferența dintre viață și moarte? Practic, aceste aspecte ridicate, conturează și ipoteza pe care și-o pot creea rudele persoanelor decedate, ce s-ar fi întâmplat dacă ușa nu era închisă? Poate aceștia s-ar fi putut salva sau cel puțin o parte dintre ei despre care știm că s-au târât efectiv până la ușă pentru a scăpa de foc”, mai scrie în plângerea penală.

De asemenea, avocații solicită procurorilor să verifice dacă Spitalul Județean din Piatra Neamț avea autorizații de la DSP cu privire la numărul de paturi din secția ATI.

„Cu privire la modul în care a avut loc vătămarea corporală a victimei, urmată de deces, apreciem că una dintre cele mai violente morți este moartea prin incendiere, prin provocarea de arsuri”, se precizează în document.

Prin urmare, familia pacientului decedat solicită Parchetului de pe lângă ÎCCJ tragerea la răspundere a spitalului pentru ucidere din culpă, precum și plata unei despăgubiri de 1 milion de euro.

„Spitalul Județean Piatra Neamț ca prim responsabil pentru siguranța pacienților internați și în mod secundar în legătură cu orice persoană fizică sau juridică ce va fi identificată ca făcându-se responsabilă pentru decesul numitului T.I. Solicitându-vă ca în baza probatoriului administrat, a situației de fapt și de drept indicate, să faceți cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, față de persoanele indicate mai sus și cele ce vor fi găsite ca având răspundere pentru deces lui T.I și să luați act de solicitarea părților vătămate de constituire ca parte civilă pentru suma de 1.000.000 de euro, sumă solicitată în solidar de către ambele părți vătămate”, se arată în plângerea penală depusă de rudele bărbatului decedat.