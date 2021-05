Facilitățile pentru vaccinați pot fi intra în sfera discriminărilor, consideră președintele CNCD

Măsurile și facilitățile pentru persoanele vaccinate ar putea încălca drepturile omului situându-se în zona discriminărilor, consideră președintele CNCD, Asztalos Csaba.

De aceea, acestea trebuie dezbătute în public și pregătite de experți în mai multe domenii, consideră el.

Asztalos Csaba, afirmă, la RFI, că ar putea să apară unele probleme de încălcare a drepturilor omului prin acordarea de facilităţi persoanelor vaccinate, a explicat Asztalos Csaba, la RFI, citat de news.ro.

„Pot să existe probleme de încălcare a drepturilor omului cu aceste măsuri. De aceea, ele trebuie dezbătute în public şi pregătite de experţi din toate zonele, inclusiv din zonele ce ţin de drepturile omului. În primul rând, orice restricţie impusă pe exercitarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, potrivit Constituţiei, se realizează prin lege. Anul trecut, Parlamentul a adoptat legea nr. 55, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei şi acolo avem reglementări în domeniul economic, reglementări care prevăd că există posibilitatea de limitare sau suspendare a activităţii unor instituţii sau operatori economici. Întrebarea este dacă această lege conţine prevederi suficiente pentru a adopta astfel de măsuri. După care cu ce justificăm acest tratament diferenţiat? În zona HORECA vorbesc acum. Dacă cei vaccinaţi sunt într-o situaţie diferită faţă de cei nevaccinaţi din perspectiva infectării, din perspectiva contagiunii lor, dacă sunt contagioşi sau nu în momentul în care se infectează şi la aceste întrebări trebuie să dea răspuns experţii. În măsura în care sunt în situaţie diferită, atunci nu este o formă de discriminare acest tratament diferenţiat", a declarat Asztalos Csaba.

Acesta crede că "vor exista procese, instanţa de judecată va decide dacă suntem în cazuri de discriminare sau nu”.

„Un tratament diferenţiat între vaccinat şi nevaccinat nu poate fi calificat din start ca fiind discriminatoriu", a mai precizat preşedintele CNCD.

Întrebat dacă o persoană care refuză să se vaccineze, deşi are acces la vaccin, ar fi discriminată în cazul în care nu i s-ar permite să meargă la teatru sau la restaurant, şeful CNCD a răspuns: „La prima vedere, nu văd o problemă de discriminare. În acest moment, accesul la vaccin s-a îmbunătăţit substanţial, nu suntem în situaţia de acum trei luni, când programarea şi numărul vaccinurilor era încă insuficient (...). Pe de altă parte, vaccinarea nu este obligatorie, dar constituţional, statul are obligaţia să asigure sănătatea publică şi această obligaţie incubă două aspecte: să se abţină să facă orice de la a pune în pericol sănătatea publică, dar mai are şi obligaţia pozitivă de a face lucruri pentru a asigura sănătatea publică. În măsura în care eu decid să nu mă vaccinez, practic, pun în pericol acele categorii de persoane din comunitate care nu au atins vârsta necesară pentru a se putea vaccina, acele grupuri de persoane care au o contraindicaţie la vaccinare. Deci fără a face acest efort colectiv, noi nu putem avea rezultate într-o campanie de vaccinare".



Discriminările pot apărea în educație

Asztalos Csaba precizează, pe de altă parte, că anumite măsuri avute în vedere de ministrul Educaţiei şi care vizează studenţii pot crea discriminări.

„În Educaţie, aş fi mai reţinut. Declaraţiile ministrului cum că studenţii vaccinaţi ar putea să primească prioritate la acordarea locurilor în cămin, aici deja văd o problemă de discriminare. Sunt propuneri ca studenţii nevaccinaţi să intre în laboratoare prin combinezoane. Şi aici văd o măsură disproporţionată şi putem să fim în zona de discriminare", a precizat șeful CNCD.