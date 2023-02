Explozii la o rafinărie din Rusia, în apropiere de Crimeea. Martorii susțin că au văzut drone

Exploziile, urmate de incendiu, au izbucnit marți în jurul orei 2 dimineața, la o rafinărie a companiei petroliere Rosneft, în orașul Tuapse, regiunea Krasnodar. Orașul Tuapse se află pe coasta sud-vestică a Rusiei, la aproximativ 240 km sud-est de Peninsula Crimeea.

Au fost auzite două explozii, iar rafinăria a fost atacată de „două aparate de zbor neidentificate” care au avariat sala cazanelor, transmite Nexta.

Potrivit Ria Novosti „cel puțin o dronă a fost reperată”. În curtea rafinăriei s-au produs două cratere de aproximativ 1,5 metri adâncime. Nu sunt victime și, din primele informații, nu au luat foc nici instalațiile petroliere.

In #Russia, there were explosions in #Tuapse, followed by a fire at the Rosneft oil plant. pic.twitter.com/8MopBak6ub