Fum și explozii depistate la cea mai importantă bază aeriană din Crimeea. Un avion a luat foc

Mai multe imagini în care se putea vedea fumul negru în zona aeroportului „Belbek” au fost postate pe rețele de socializare, potrivit pravda.com.au.

❗️Explosions reported in #Crimea According to preliminary information, Belbek airport is on fire. It's "Bavovna" time. pic.twitter.com/cVlDeXFAJx — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022

Existența unui incendiu la aeroportul Belek a fost confirmată chiar de guvernatorul din Sevastopol.

„Potrivit salvatorilor, în timpul aterizării, un avion a ieșit de pe pistă și a luat foc”, a declarat guvernatorul Mykhailo Razvozhaev.

El a adăugat ulterior că o detonare parțială a muniției a avut loc.

#Crimea. There are clouds of smoke over Lyubimovka (near Belbek airport in #Sevastopol). Eyewitnesses report that they heard an explosion. pic.twitter.com/nJynOgfJhJ — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022

„La aterizare, avionul a depășit limitele pistei. A avut loc o detonare parțială a muniției. Pilotul a reușit să evacueze. Incendiul a fost stins cu promptitudine, aeroportul nu a fost avariat", a menționat acesta.

⚡️Explosions reported at Russian airbase in occupied Crimea. According to the Russian-appointed head of occupied Sevastopol, "an emergency situation occurred at the Belbek airfield." The Belbek military airfield is located near occupied Sevastopol. Video: ChP Sevastopol pic.twitter.com/HE4GWlDdt2 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 1, 2022

Sursa: Pravda Dată publicare: 01-10-2022 21:41