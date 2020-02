Explicația Andreei Antonescu privind apelul la 112: "Nu-mi găseam telefonul şi cheile"

Cântăreața Andreea Antonescu este în centrul atenției, dar în urma unui incident stânjenitor.

Ea a fost amendată cu 4.000 de lei, pentru că a sunat nejustificat la numărul unic de urgență.

Potrivit polițișilor, Andreea Antonescu ar fi susținut că, în urma unui conflict cu iubitul ei, ar fi sechestrată într-un apartament din Iași.

Când au ajuns la adresă, agenții au constatat că lucrurile, nu erau deloc așa. Iar câteva ore mai târziu, Andreea Antonescu a povestit că de fapt un copil, aflat în vizită, s-ar fi "jucat" cu telefonul ei...

Andreea Antonescu şi iubitul ei - Ştefan Manolache - au în Iaşi o spălătorie auto şi un mic restaurant cu autoservire.

La 12 şi jumătate, cântăreaţa a sunat la 112 şi a cerut sprijinul unui echipaj de poliţie. Discuţia pe care Andreea Antonescu o avea în acelaşi timp cu partenerul ei au indus ideea că este ţinută cu forţa într-un apartament.

Înregistrare apel la 112:

"Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Andreea Antonescu: Alo, vreau și eu dacă puteți trimite o mașină la ....

Operator 112: Unde e asta?

Voce neidentificată: Andreea Antonescu, lasă telefonul și lasă prostiile.

Andreea Antonescu: Ștefan, vreau să plec acum de aici.

Operator 112? Unde doamnă?

Andreea Antonescu: Șefan, vreau să plec acum de aici. (...) Și asta numai din cauza căcaturilor pe care mi le faci."

În urma acestui apel, în dispeceratul poliţiei din Iaşi s-a dat alarma. Mai bine de două ore agenţii au încercat să o localizeze pe cântăreaţă.

La ora 3, un echipaj a ajuns la ea. Andreea Antonescu - susţin reprezentanţii Poliţiei din Iaşi - era binedispusa şi nu avea pe corp urme de violenţă. În plus, părea ca să se simte bine, alături de partenerul ei.

Întrebata de ce a alertat Serviciul Unic de Urgenţă, Andreea Antonescu nu a recunoscut apelul.

Andreea Antonescu, cântăreață: "Am invitat nişte prieteni, cu un copilaş care când se plictiseşte cere un telefon. Singurul apel care s-a putut face e cel de la 112, iar pe fundal am fost auzită eu care îi spuneam lui Stefan că vreau să-mi iau ţigările, că aş vrea să cobor la maşina să-mi iau ţigările. Nu-mi găseam telefonul şi cheile, pe fundal se auzeau aceste rugăminţi ale mele de a-mi primi telefonul şi cheile."

Poliţiştii susţin însă că lucrurile au stat altfel.

Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi: „Am fost sunaţi de o femeie de 37 de ani din Bucureşti cu privire la faptul care are un conflict cu iubitul sau într-un imobil de pe raza Municipiului Iaşi.”

În Iaşi, apelul la 112 a pus în mişcare mai multe echipaje de poliţie. Agenţii au ajuns inclusiv la tatăl iubitului cântăreţei, un cunoscut om de afaceri şi politician din Iaşi.

Mircea Manolache, tatăl iubitului Andreei: „La 4 şi 10 m-am trezit cu o maşină de la Poliţie, de la secţia 2, în sensul că a fost sunat la 112 de pe un telefon care aparţine firmei. M-a întrebat de Ştefan, el nu locuieşte cu mine, e în altă parte. Mi s-a spus că a fost sunat serviciul 112 în sensul că Andreea ar fi răpită, vă daţi seama cum am reacţionat. Am pus mâna pe telefon şi l-am sunat pe fiul meu, am vorbit cu el, l-am rugat să mi-o dea pe Andreea, mi-a dat-o.”

Poliţiştii au amendat-o pe Andreea Antonescu cu 4 mii de lei pentru că a apleat nejustificat seriviciul unic de urgenţă. Cântăreaţa şi iubitul ei susţin că vor plăti această sumă deşi nu se considera vinovaţi.

Ştefan Manolache, iubitul Andreei Antonescu: „Eram cu prietenii şi unul dintre puşti a apelat chiar de pe acest telefon 112. Cei de la poliţie şi-au făcut treaba foarte bine, s-au ghidat pe ceea ce au auzit pe fundal. O să plătim amenda.”

Andreea Antonescu: "Partea care m-a bucurat şi spun sincer a fost faptul că autorităţile şi-au făcut datoria şi am fost vizitaţi de poliţie, domnii poliţişti erau destul de îngrijoraţi şi m-au luat şi pe mine de o parte tocmai pentru a discuta. Partea proastă e că m-aş putea numi omul nepotrivit la momentul nepotrivit în locul nepotrivit, s-a lăsat cu o amendă destul de usturătoare."

Andreea Antonescu a devenit cunoscută la sfârşitul anilor '90 când făcea parte din formaţia Andre, alături de Andreea Balan.