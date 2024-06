Experiment Știrile PRO TV de Rusalii: Un kilometru pe DN1 a fost parcurs mult mai repede pe jos decât cu mașina

Mii de oameni și-au petrecut acest weekend prelungit la munte, unde a fost mai răcoare. Chiar și stațiunile mici, mai puțin cunoscute, au fost pline.

Sute de mașini erau aliniate, înainte de prânz, în parcarea din Băile Figa, în județul Bistrița-Năsăud. Cei care nu au mai prins loc și-au lăsat mașinile pe câmp. Piscina era la fel de aglomerată ca parcarea.

Fată: ”Nu m-am așteptat să fie atâta lume, dar e și vacanță și vremea e destul de bună”.

Mulți au venit din județele apropiate, pentru o zi. Biletul costă 20 de lei, preț în care intră și șezlongul.

Reporter: Ce buget aveți?

Bărbat: ”Undeva la 1.000 de lei, cu copii cu tot, o mâncare, un suc , o bere”.

Reporter: Cum vi se par prețurile?

Femeie: ”Bune, chiar sunt ok”.

Și în Brașov, oamenii s-au bălăcit în piscină, deși ziua a început cu o ploaie zdravănă.

Tânără: ”Am sperat că o să iasă soarele si a ieșit! pentru noi!”.

Reporter: Și, de dimineata când a plouat, ce ati făcut?

Tânără: ”Nu ne-a păsat. Am zis că stăm înăuntru”.

Pustiu de dimineață, centrul orașului s-a animat când a ieșit soarele, iar vizitatorii au invadat iarăși terasele și piețele.

Dar au fost și turiști care s-au lăsat păcăliți de ploaie și au pornit devreme spre București. Pe DN1 s-au trezit prinși în eterna capcană a Drumului Național 1 - traficul aglomerat. S-au format cozi kilometrice de mașini la Predeal, Bușteni și Comarnic.

Reporter: Cât vă arată că faceâți?

Șofer: ”O zi întreagă! Facem din Germania până la Nădlac 9-10 ore și facem din Sibiu până în Bolintin sau București 13-14 ore”.

Străinii ajunși la noi au avut un șoc.

Turist din Australia: "E dezgustator! Nu am văzut așa ceva”.

Reporter: De unde sunteti?

Turist din Australia: "Sunt din Australia, Sydney. Am fi pierdut zborul daca lasam pe ultima zi".

Vremea mai răcoroasă decât în zilele precedente ne-a permis un experiment.

Ana Maria Barbu, reporter PRO TV: "Mi-am luat o sticlă cu apă și am pornit pe jos, pe lângă coloană. Am parcurs un kilometru în mai puțin de 10 minute, timp în care mașinile abia s-au mișcat. Colegul meu a ajuns cu mașina abia după 30 de minute, așa că eu am putut să mă opresc și să mă odihnesc".

Bărbat: "Dezastru! Dezastru!".

Reporter: De cat timp stati?

Bărbat: "De 40 de minute".

Spre după-amiază, circulația s-a domolit - aplicațiile de trafic arătau la ora 17:00 că distanța Brașov - București putea fi parcursă în mai puțin de 3 ore și jumătate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: