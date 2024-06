Haos de minivacanța de Rusalii. Turiștii străini, dezgustați de aglomerația de pe DN1: „Nu am văzut așa ceva. E ceva rău”

Mii de oameni au petrecut acest weekend prelungit pe Valea Prahovei și în zona Brașovului.

Pe DN1 șoferii au fost prinși în aceeași capcană, care se tot repetă: traficul aglomerat. S-au format cozi kilometrice de mașini, la Predeal, Bușteni și Comarnic. Străinii ajunși la noi au avut un șoc.

Turist din Australia: E dezgustător! Nu am văzut așa ceva.

Reporter: De unde sunteți?

Turist din Australia: Sunt din Australia, Sydney. E ceva rău. Am fi pierdut zborul daca lăsam pe ultima zi.

Mulți și-au pierdut răbdarea.

Reporter: Cât vă arată că faceți?

Turist: Păi nu mai vreau, că nu vreau să fac infarct, o zi întreagă! O zi întreagă! Facem din Germania până la Nădlac 9-10 ore și fac din Sibiu până în Bolintin sau București 13-14 ore! E posibil așa ceva???”

Ploaia i-a speriat pe turiști

Ultima dimineață a vacanței de Rusalii a venit cu ploaie la munte, astfel că mulți dintre turiști au plecat spre București mai devreme.

Chiar dacă soarele a ieșit din nori, temperaturile au fost blânde și ne-au permis un experiment: „Mi-am luat o sticlă cu apă și am pornit pe jos, pe lânga coloană. Am parcurs un km în mai puțin de 10 minute, timp în care mașinile abia s-au mișcat. Colegul meu a ajuns cu mașina abia după 30 de minute, așa că eu am putut să mă opresc și să mă odihnesc”.

Cei care n-au vrut să renunțe la niciun minut din vacanță au făcut cozi la piscine.

Pustiu de dimineață, centrul Brașovului s-a animat imediat ce a dat soarele, iar vizitatorii au invadat iarăși terasele, piețele și promenadele.

Târgul de meșteșugari din centrul orașului a fost pentru mulți o oprire necesară ca să cumpere mici suveniruri pentru cei de acasă.



